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    امرأة برحم مزدوج تلد طفلين في يومين .. قصة حمل يحدث “واحد في المليون” (صور)

    الحالات المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم لمثل هذه الولادة نادرة للغاية!
    أنس السالمبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    امرأة ذات رحم مزدوج نادر تلد طفلين في يومين
    كيلسي هاتشر وطفلتاها التوأم غير المتماثل

    وطن – أنجبت امرأة أمريكية برحم مزدوج نادر مرتين خلال يومين، (توأم غير متماثل)، بعد حمل نسبة حدوثه “واحد في المليون” وإجمالي 20 ساعة من المخاض.

    وقد أنجبت “كيلسي هاتشر” 32 عاماً، ابنتها يوم الثلاثاء، والثانية يوم الأربعاء، في مستشفى جامعة ألاباما في برمنغهام.

    وأشادت “هاتشر”، عند إعلانها عن وصول “أطفالها المعجزة” على وسائل التواصل الاجتماعي، بالطاقم الطبي ووصفتهم بأنهم “مذهلون”.

    وتوصف الطفلتان أنهما توأمان غير متماثلين – ولهما أعياد ميلاد منفصلة نادرة.وفق BBC

    نسبة حدوث حمل في رحم مزدوج "واحد في المليون"
    كيلسي هاتشر وزوجها بعد ولادتها توأمهما

    قيل للأم في سن 17 عامًا إن لديها رحمًا مزدوجًا (الرحم المزدوج) ، وهو شذوذ خلقي نادر يؤثر على 0.3٪ من النساء.

    وكانت احتمالات الحمل في كلا الرحمين أقل، حيث بلغت “واحدًا في المليون”، وفقًا لمستشفى جامعة ألاباما.

    الحالات المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم نادرة للغاية. وفي عام 2019، قال طبيب في بنغلاديش لبي بي سي إن امرأة أنجبت توأما بعد شهر تقريبا من ولادة طفل سابق لأوانه في رحمها الآخر.

    وكانت للسيدة هاتشر ثلاث حالات حمل صحية سابقة.

    اعتقدت أنها حامل في رحم واحد فقط!

    هذه المرة، اعتقدت أنها حامل في رحم واحد فقط، إلى أن كشفت الموجات فوق الصوتية الروتينية عن وجود طفل أيضًا في رحمها الثاني.

    وتذكرت قائلة: “لقد شهقت… لم نتمكن من تصديق ذلك”.

    توأم غير متماثل في رحم مزدوج
    صورة التوأم

    وواصلت توثيق رحلتها غير العادية على إنستغرام. ووصف مستشفى جامعة ألاباما حملها بأنه روتيني.

    وأشار البروفيسور ريتشارد ديفيس، الذي شارك في إدارة عملية الولادة، إلى أن كل طفل تمتع “بمساحة إضافية للنمو والتطور”.

    وقال إن ذلك يرجع إلى أن كل طفل لديه رحم خاص به، على عكس الحمل النموذجي بتوأم.

    تم تحريض مخاض السيدة هاتشر في الأسبوع 39، وتطلب الأمر مضاعفة المراقبة والتخطيط في المستشفى، بالإضافة إلى مضاعفة عدد الموظفين.

    ووصف طبيب التوليد الخاص بها “الهتاف من كل من في الغرفة” عندما تم ولادة الطفل الأول عن طريق المهبل في حوالي الساعة 19:45 بالتوقيت المحلي في 19 ديسمبر/كانون الأول.

    وجاءت الثانية بعملية قيصرية بعد أكثر من 10 ساعات، في حوالي الساعة 06:10 من صباح اليوم التالي.

    وقال البروفيسور ديفيس إنه يمكن تسمية الفتاتين بتوأم غير متماثل، وهو مصطلح يستخدم عندما ينمو كل طفل من بويضة منفصلة، ويتم تخصيب كل منهما بواسطة حيوان منوي منفصل.

    وقال: “في نهاية المطاف، كانا طفلين في بطن واحد في نفس الوقت”.

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