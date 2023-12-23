“السودان خارج التغطية الإعلامية” والقتل مصير كل من يحاول توثيق الحقيقة

وطن – سلط نشطاء على مواقع التواصل الضوء على الانتهاكات في السودان في ظل التعتيم الإعلامي والتهديدات المستمرة من قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات، مؤكدين أن أذرع أبوظبي جعلت البلاد “خارج التغطية الإعلامية”.

وأظهر مقطع مصور الشهيرة السودانية “تسبيح دياب” التي تحدثت عن منع أي صور وأي فيديوهات وقتل كل من يحاول توثيق الحقائق التي تحصل في السودان.

صانع الأفلام السوداني أمجد النور أكد هو الآخر أن “من يحاول أن يغطي الأخبار في الخرطوم عندما يخرج من منزله فهو يعلم أنه لن ينجو”.

“اللي يصور وينقل ما يحدث يُـقـتل”.. نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يُسلطون الضوء على الانتهاكات في #السودان وسط تعتيم إعلامي وتهديد من قوات الدعم السريع #السودان_خارج_التغطية_الإعلامية #KeepEyeOnSudan #talk_about_sudan@AnaAlarabytv pic.twitter.com/LU4JyWdgQQ — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 22, 2023

السودان خارج التغطية الإعلامية

أما المعلق العماني الشهير خليل البلوشي ذكر ضمن فيديو مصور: “في السودان ممنوع أي بني آدم يطلع شايل تلفون أو شايل الكاميرا يذبح”.

ودشن نشطاء وسم بعنوان “السودان خارج التغطية الإعلامية” للتأكيد على الأخطاء والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون أثناء توثيقهم الحقيقة على يد قوات الدعم السريع المدعومة إماراتياً.

وأشار مغردون إلى أن الإمارات استغلت حرب غزة لتنفيذ أجندتها في السودان، وقمعت كل مظهر من مظاهر الإعلام الذي يوثق ما يجري من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية.

للاسف الشديد مثلما حدث في موضوع #غزة تويتر اصبح يضيق النشر وانتشار التغريدات عن الوضع المأسوي وكاراثي في السودان طبعا الاسباب معروفة اللصوص يريدون الاستمرار في صمت ✌#السودان_خارج_التغطية_الإعلامية #الامارات_تقتل_السودانين #انقدو_السودان pic.twitter.com/VnbwL3keDK — zahira_Sahranالخاص ممنوع 🚫 (@BouchraSahrane) December 22, 2023

وفي هذا السياق كتبت زهيرا سرحان: “للأسف الشديد مثلما حدث في موضوع غزة.. تويتر أصبح يضيق النشر وانتشار التغريدات عن الوضع المأساوي والكارثي في السودان.. طبعا الاسباب معروفة اللصوص يريدون الاستمرار في صمت”.

نعم ما يجري بالسودان فضيع و لكن لا يمكن فصله عما يحدث في غزة ، فقد جاءت الأوامر لأذناب الإمارات و التي هي بدورها ذنب للكيان و الو م أ ، حتى يزداد القتل و الإعتداء ، حتى تغير الشعوب البوصلة قليلا و يوجه الرأي العام العالمي و العربي من غزة إلى السودان ، حتى . — yahia sid (@yahiasid1984) December 22, 2023

وغرد يحيى سعيد: “نعم ما يجري بالسودان فظيع و لكن لا يمكن فصله عما يحدث في غزة، فقد جاءت الأوامر لأذناب الإمارات والتي هي بدورها ذنب للكيان حتى يزداد القتل والاعتداء حتى تغير الشعوب البوصلة قليلاً ويوجه الرأي العام العالمي والعربي من غزة إلى السودان”.

ما دور الإمارات بالتصعيد في السودان؟

ومؤخراً تصاعد التوتر بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وبين الإمارات العربية المتحدة، التي يتهمها بدعم خصمه الفريق محمد حمدان دقلو الذي يحاربه منذ 8 أشهر.

وتطور التوتر الإماراتي السوداني بطرد دبلوماسيين واتهامات من الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية لأبو ظبي بأنها “دولة مافيا سلكت طريق الشر بدعمها لقوات دقلو”.

وكان السودان قد طلب من 15 شخصاً من الدبلوماسيين الإماراتيين مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، عقب استدعاء القائم بأعمال سفارة أبوظبي بالإنابة بدرية الشحي، فيما كانت الإمارات قد طردت 3 دبلوماسيين سودانيين.

وقامت أبوظبي بإبلاغ الملحق العسكري السوداني ونائبه والملحق الثقافي بأنهم “أشخاص غير مرغوب فيهم”، وطالبت بمغادرتهم البلاد خلال 48 ساعة بعد سلسلة انتقادات حادة وجهها مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق ياسر العطا، للحكومة الإماراتية.