الأمم المتحدة تعلن التوصل لخارطة طريق لإنهاء أزمة اليمن وتكشف عن بنودها

وطن – كشفت وسائل إعلام عن توصل كافة الأطراف في اليمن لخارطة طريق لحل الأزمة، بما يشمل وقف إطلاق النار ضمن عموم البلاد.

ونقلت المصادر عن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن “هانس غروندبرغ” قوله إن الحل يشمل أيضاً إجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية أممية.

كما تشمل العملية: “دفع جميع رواتب القطاع العام واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن”.

خطة أممية للحل في اليمن

بالإضافة إلى ما سبق تتضمن خارطة الحل في اليمن: “مواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة وعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة”.

ورحب المسؤول الأممي بالخطوة التي جاءت بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في العاصمة السعودية الرياض والعمانية مسقط.

وشملت الاجتماعات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وكبير مفاوضي جماعة الحوثيين محمد عبد السلام.

وقال “غروندبرغ” إنه سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خريطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها.

الامم المتحدة تعلن توصل الاطراف اليمنية الى مجموعة تدابير لتحسين الظروف المعيشية واستئناف العملية السياسية ▪️صحيفة صوت حضرموت/ عدن ـ سبأنت : أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ عن توصل الأطراف اليمنية للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ… pic.twitter.com/FhLAbeWeOW — صحيفة صوت حضرموت (@hdrvoice) December 23, 2023

ومن أبرز ما قاله المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن:

– ثلاثون مليون يمني يراقبون وينتظرون أن تقود هذه الفرصة الجديدة لتحقيق نتائج ملموسة وللتقدم نحو سلام دائم.

– اتخذت الأطراف خطوة هامة تجاه الشعب اليمني بالتقدم نحو مستقبل يلبي التطلعات المشروعة لجميع اليمنيين

– نحن على استعداد لمرافقة اليمنيين في كل خطوة على طريق تحقيق السلام.

وكان “غروندبرغ” قد التقى قبل أيام في العاصمة العمانية مسقط، برئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبد السلام، ومسؤولين عمانيين، لبحث جهود عميلة السلام والوصول لاتفاق لإنهاء الحرب في اليمن.

وسبق ذلك لقاء في العاصمة السعودية بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي وعضو المجلس عثمان مجلي، اطلع خلالها رئيس المجلس على اتصالاته الأخيرة من أجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.