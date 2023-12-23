أحدها في قطر وآخر باسطنبول .. 6 فنادق فاخرة في العالم (صور)

وطن – قد يكون قطاع السفر لا يزال يستعيد توازنه بعد جائحة كورونا التي ضربت العالم، لكنّ عام 2023 شهد على أي حال إطلاق العديد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة الجديدة، كل واحد منها يقدم مستويات من الرفاهية لا تصدق، إلى جانب أسعار ليلية باهظة تضمن أن القليل منا، إن لم يكن أحدًا، سيكون له الامتياز بالمرور عبر أبوابها.

في هذا السياق، نقلت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية عن منظمة Luxury Travel Intelligence، وهي منظمة خاصة، تقدم معلومات لبعض من أثرى المسافرين في العالم، صوراً لأكثر الفنادق الفاخرة الجديدة والحصرية في العالم.

دعونا نلقي وإياكم نظرةً على 6 من تلك الفنادق الفاخرة الجديدة:

1.بولغاري؛ شركة إيطالية تنتج السلع الفاخرة، وتعتبر اسماً مشهورًا في عالم المجوهرات الراقية، لكنّها قررت إنشاء فندق فاخر جديد في العالم في روما.

2. شركة شوبارد، الخاصة بالمجوهرات والشهيرة في العالم، أنشأت جوهرة فندق باريس الكبرى، مع 15 جناحًا وغرفة فقط.

3. بولغاري، طوكيو: على الرغم من أنه تم افتتاحه في شهر أبريل فقط، إلا أنه من الممكن أن يكون بالفعل الفندق الأكثر فخامة في اليابان.

كما يقع في ناطحة سحاب Yaesu، من الطابق 40 فما فوق، مع 98 غرفة وجناحًا واسعًا للغاية.

4. فندق ماندارين أورينتال، اليونان: “ماندارين أورينتال هي واحدة من العديد من العلامات التجارية الفندقية الفاخرة”.

كما حازت على لقب أفضل علامة تجارية للفنادق الفاخرة في العالم لعام 2023.

فندقها ملاذ يخطف الأنفاس، حيث يضم 99 جناحًا وفيلا مجهزة بأناقة، يوفر كل منها إطلالات استثنائية ومساحة وفيرة بينما يمزج بسلاسة بين العناصر التقليدية والفخامة المعاصرة.

5. فندق Peninsula، اسطنبول: ملكية فخمة على طراز المنتجع، مع عامل “إبهار” في كل منعطف. موزعة على أربعة مبانٍ، وهناك 177 غرفة وجناحًا تقدم تصميمات وفئات متعددة، على طراز شبه الجزيرة، ومنتجع صحي مثير للإعجاب، بالإضافة إلى حمامات سباحة داخلية وخارجية.

6.فور سيزونز اللؤلؤة، قطر: هذا يختلف قليلاً عن منتجع فورسيزونز المعتاد، حيث تتوفر فقط الشقق ذات الطراز السكني. وتحتوي كل منها على غرفة نوم كبيرة وحمام وصالة ومطبخ مجهز بالكامل وشرفة واسعة مطلة.