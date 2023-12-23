أبو عبيدة يرجح مقتل 5 أسرى بقصف إسرائيلي بعد فقد الاتصال بالمجموعة المسؤولة عنهم

وطن – أعلن “أبو عبيدة” المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، عن فقد الاتصال بمجموعة مسؤولة عن 5 أسرى إسرائيليين، مرجحا مقتل الأسرى جراء قصف إسرائيلي.

وقال “أبو عبيدة” في بيان نشرته القسام ورصدته (وطن)، إن الكتائب ترجح مقتل 5 أسرى إسرائيليين لديها نتيجة قصف صهيوني جديد للقطاع، وذلك عقب فقد الاتصال بالمجموعة التابعة للقسام التي كانت مسؤولة عن هؤلاء الأسرى.

وتابع متحدث القسام أن من بين هؤلاء الأسرى: “حايم جيرشون بيري، يورام إتاك ميتزجر، أميرام إسرائيل كوبر”.

وفي سياق آخر أعلنت القسام استهداف قوة صهيونية راجلة شرق “جحر الديك” بعبوة وأسلحة رشاشة، ما أسفر عن وقوع أفرادها بين قتيل وجريح.

وكان المتحدث باسم كتائب القسام، أكد في كلمة سابقة له قبل أيام أن الاحتلال لا يمكنه الوصول لأي أسير من أسراه بالقوة وبدون التفاوض وتحت شروط المقاومة، وأنه إذا وصل إليهم بطريق غير هذا فلن يصل إليهم إلا وهم جثث.

والخميس، أظهر مقطعا مصورا بثه الإعلام العسكري للقسام ثلاثة أسرى إسرائيليين محتجزين لديها، قالت إنهم قتلوا بسلاح الجيش الإسرائيلي في غزة.

وأظهر المقطع لقطات للأسرى الثلاثة وهم إيليا توليدانو، ونك بيرز، ورون شيرمان.

عائلات الأسرى تضغط على نتنياهو

وعلقت كتائب المقاومة على الفيديو بالقول: “رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم، لا يزال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على قتلهم”.

ويواجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضغوطا كبيرة في الداخل الإسرائيلي، من قبل عائلات الأسرى الذين يطالبون بوقف الحرب وعقد صفقة تفاوض مع حماس لإطلاق سراح ذويهم.

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وفي اليوم الـ78 من العدوان على غزة، اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال شمال ووسط وجنوب القطاع، وأوقعت عناصر المقاومة عدد كبير من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، وقامت أيضا بتدمير دبابات وآليات عسكرية بكمائن واستهدافات في جباليا وجحر الديك وخان يونس، وفق بيان للقسام.