فيديو “طفل مصري يمد أبناء غزة بالخبز عبر ثقب” ليس صحيحا وهو مشهد من فيلم

وطن – مع الحاجة المتزايدة لتحويل الجرحى والمصابين إلى مصر للعلاج، ودخول المواد الغذائية والطبية والوقود إلى قطاع غزة الذي شدد الاحتلال حصاره وحربه الوحشية ضده، انتشر مقطع مصور ادعى ناشروه أنه لطفل مصري استطاع خرق الجدار الحدودي وأدخل الخبز للسكان الفلسطينيين داخل القطاع المحاصر عبره.

لكن بعد تحقق (وطن) من الفيديو الذي راج على نطاق واسع عبر مختلف منصات التواصل، تبين أنه غير صحيح ولا يمت للأحداث الحالية بصلة.

الطفل البطل

فهد طفل مصري

فعل ما لم تستطع سبع وخمسون دولة “مسلمة” وقواتها “المسلحة” أن تفعله. لقد أحدث ثقباً في الجدار القوي بين غزة ومصر ويقوم بتوصيل الخبز اليومي عبر الحدود إلى سكان غزة الذين يعانون من الجوع. انها تقول.

لقد سلمت حتى الآن أكثر من ألف خبزة لإخوتي #غزه_تستغيث pic.twitter.com/J1XejKuGm2 — ابو انس (@boanasahmed12) December 22, 2023

ومع الحصار الخانق الذي يتعرض له سكان غزة والحرب الوحشية التي زادت مأساة الأهالي تداول الرواد هذا المقطع على نطاق واسع وعلقوا عليه: “فعلها بحماسة هذا المراهق المصري البطل الذي أحدث ثغرة في الجدار الحدودي بين مصر وغزة ويوصل الخبز لسكان غزة”.

وبعد تحقق (وطن) من المقطع تبين أنه غير صحيح من حيث الزمان والمكان ولا يمت للأحداث الحالية بصلة، ويعود بالصل لمشهد من وثائقي “متسللون” للمخرج الفلسطيني خالد جرار.

فيديو عن فيلم وثائقي

والفيلم المذكور هو وثائقي أنتج قبل أعوام، يروي ما عاناه أبناء الضفة الغربية من جدار الفصل العنصري وجرائم جنود الاحتلال على الحواجز مع المواطنين الفلسطينيين.

كما يروي فيلم متسللون بحسب تقرير سابق عنه لـ”الجزيرة“، حكايات من يحاولون ممارسة حياتهم العادية وزيارة القدس وأهلهم في الأراضي المحتلة.

وجرى تداول ذات الادعاء عام 2015 وقيل إنه لشاب فلسطيني كان يحاول تهريب كعك القدس إلى الضفة الغربية عبر جدار الفصل العنصري الذي بنته إسرائيل قرب الخط الأخضر.

السيسي يحاصر غزة!

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي قيوداً شديدة على شاحنات المساعدات التي ترد إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح البري مع مصر، تحول دون تدفقها بوتيرة أسرع وبكميات كافية فيما يتبع نظام عبدالفتاح السيسي نهج السمع والطاعة في كل ما يمليه الاحتلال عليه من تعليمات رغم المأساة الإنسانية الكبيرة.

وفي ظل التحذيرات الأممية من مأساة كارثية ومجاعة خطيرة على الحدود تتكدّس المساعدات الإنسانية أمام معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

ووجهت العديد من المطالب دولية لفتح المعبر لدخول المساعدات إلى سكان قطاع غزة المحاصر والذي يعاني من أزمة نقص في الغذاء والدواء منذ أسابيع طويلة.

ولطالما أكدت القيادات الفلسطينية مثل الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية على مشاركة مصر في حصار غزة.

ووصف صلاح رئيس الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي، بأنه بلطجي يحاصر غزة بهدف كسر المقاومة الفلسطينية إلى الأبد، من أجل الموافقة على أي حل يفرض عليها لإغلاق ملف القضية الفلسطينية.