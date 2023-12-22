فلسطينية بتركيا أصابها القلق على أهلها في غزة بسكتة قلبية أنهت حياتها (صور)

وطن – توفيت الشابة الفلسطينية “شذى الكفارنة” 23 عاماً في إسطنبول، يوم الأربعاء الماضي، إثر تعرّضها لسكتة قلبية بعد انقطاع الاتصال مع ذويها في قطاع غزة وقلقها الكبير على حياتهم، في مشهد من مشاهد الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي وانعكست على جميع الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة وخارجها.

وأثارت وفاة الشابة الفلسطينية حزناً على مواقع التواصل الاجتماعي، واستياءً من الأوضاع التي وصل إليها الفلسطينيون في غزة وذووهم في الخارج مع استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي.

لم تقتلها الحرب بل الخوف على عائلتها.. توفيت الشابة الفلسطينية شذى الكفارنة 23 عاماً في إسطنبول، الأربعاء، إثر تعرّضها لسكتة قلبية بعد انقطاع الاتصال مع ذويها في قطاع غزة لمدة 5 أيام متواصلة. pic.twitter.com/5J9AVIuuGg — TRT عربي (@TRTArabi) December 21, 2023



ووفق وسائل إعلام فلسطينية فقد عاشت شذى في غربة وماتت في غربة، وكانت تنتظر العطلة الصيفية لتكتحل عيناها برؤية عائلتها.

إلا أن الاحتلال الإسرائيلي حرمها من حضن والديها، فغادرت بلد المهجر وغادرت وطنها إلى الأبد، بعد أن انقطع الاتصال بمن تحبهم في غزة لمدة 5 أيام، ولم تلبث أن فارقت الحياة حزناً وكمداً.

ابن عمها يرثيها

ونعى “محمد عويد” ابنة عم على حسابه في موقع “اكس”-تويتر سابقا قائلا: “الله يرحمك يا بنت العم هذا هو حالنا بالغربة، توقف قلب شذا ناصر الكفارنة ابنة العم ناصر الكفارنة اثر سكتة قلبية بعد أن انقطع الاتصال مع أقرباءنا في غزة من ضمنهم عائلة العم ناصر الكفارنة وعائلتي.”

الله يرحمك ي بنت العم ، هذا هو حالنا بالغربة ، توقف قلب شذا ناصر الكفارنة أبنة العم ناصر الكفارنة أثر سكتة قلبية ، بعد أن أنقطع الإتصال مع أقرباءنا في غزة من ضمنهم عائلة العم ناصر الكفارنة وعائلتي ، شذا توقف قلبها وهي خائفة على أهلها ،أن لم تقتلنا طائرات الأحتلال في غزة يقتلنا ما… https://t.co/1DYtI9qtj9 — Mohammed _awed (@Mohammed_awed12) December 20, 2023

وتابع :”شذا توقف قلبها وهي خائفة على أهلها.. إن لم تقتلنا طائرات الأحتلال في غزة يقتلنا ما تفعله طائرات الأحتلال بأهلنا هناك”.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور من جنازتها في تركيا وعلقوا عليها بعبارات مؤثرة.

وعقب “أبو صلاح”: “بعد فترة انقطاع طويلة عن أهلها في قطاع غزة وقلقها الكبير مع استمرار الإبادة على غزة ماتت من الخوف على أهلها”.

كما أضاف :”من يخرج من غزة ، غزة لا تخرج منه”.

خبر حــزين جداً.. وفـــاة الشابة شذى الكفارنة 23 سنة بــسكتة قـلبية في اسطنبول بعد فترة انقطاع طويلة عن أهلها في قطاع غزة وقلقها الكبير مع استمرار الإىــادة على غزة يا الله! ماتت من الخوف على أهلها !!! من يخرج من غزة ، غزة لا تخرج منه. — MO (@Abu_Salah9) December 20, 2023

وعلق علي ابو رزق :”خبر يفطر القلب صراحة، كعادة الأخبار في الشهرين الأخيرين”.

وأضاف :”الشابة شذى الكفارنة، لم يحتمل قلبها المزيد من الأخبار وزاد الطين بلة انقطاع الإنترنت وغياب التواصل مع أهلها لخمسة أيام متواصلة. أعان الله الشباب المغترب على “عقدة الناجي”.