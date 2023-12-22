عيد ميلاد بوتين.. مرشحة رئاسية أمريكية تتحدث عن دعم روسي لحماس في طوفان الأقصى

وطن- اعتبرت المرشحة الجمهورية للرئاسة الأمريكية نيكي هايلي، أن روسيا قدمت الدعم لحركة المقاومة الإسلامية حماس في تنفيذ عملية طوفان الأقصى.

وقالت نيكي هايلي في كلمة لها خلال تجمع انتخابي، إن حماس نفذت هجومها على إسرائيل يوم 7 أكتوبر وهو نفس يوم عيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت أن بوتين هو أسعد شخص في العالم حاليا بعد الهجوم الذي نفذته حركة حماس، لكون أمريكا والغرب أبعدوا أعينهم عن أوكرانيا وانشغلوا بإسرائيل.

وأشارت نيكي هايلي إلى أن بوتين تواصل مع حركة حماس، وتابعت: “ذهبوا له في اليوم التالي وقالوا إنهم أصدقاء.. الآن نعلم أن المخابرات الروسية هي من ساعدت حماس على معرفة كيفية اجتياز الحاجز”.

يُشار إلى أن الرئيس البولندي أندريه دودا، كان قد صرح في وقت سابق بأن الأوضاع على الأراضي الفلسطينية مفيدة لروسيا التي تسعى لصرف انتباه العالم أجمع عن الأحداث في أوكرانيا، حسبما قال.

وأجمع الكثير من المسؤولين والخبراء على أن الدعم الغربي الكبير لإسرائيل يؤدي إلى خفض حجم الدعم لأوكرانيا، لا سيما أن جزءًا كبيرًا من دعم كييف تتم إعادة توجيهه نحو إسرائيل.