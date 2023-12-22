شاب يسخر من جيش الاحتلال في اتصال هاتفي.. شاهد ماذا حدث؟

وطن- سخر شاب من جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اتصال هاتفي قدّم خلاله أسماء بارزة في تاريخ الإسلام على أنهم أطفال في صفوف حركة حماس.

ففي مشهد يعبر عن الاستهزاء بهم، أقدم شاب، على الاتصال بجيش الاحتلال الإسرائيلي، على أحد الأرقام الموجودة بأوراق ألقاها جيش الاحتلال على القطاع، يطلب فيها أي معلومات سواء عن قيادات وعناصر حركة المقاومة الإسلامية حماس أو الأسرى الموجودين في غزة.

وفي بداية الاتصال، قال الشاب إنه يريد تقديم معلومات عن أسماء أربعة مقاومين من حركة حماس، فطلب من الضابط الإسرائيلي أن يُقدم هذه المعلومات.

الشاب يسرد أسماء إسلامية بارزة

وردّ الشاب: “أولا (الخليفة) عمر الخطاب عمره تسع سنوات، (أبو) عبيدة (بن) الجراح عمره ست سنوات”، فطلب منه الضابط أن يتمهل حتى يدون ما يقوله.

واستكمل الشاب: “(السلطان سليم الأول) ياووز سليم عمره 3 سنوات، وصلاح الدين الأيوبي عمره 10 سنوات”.

وقاطعه الضابط الإسرائيلي وسأله “هل هم أطفال؟”، فرد عليه: “هل يشكل ذلك مشكلة بالنسبة لكم”، فقال الضابط: “أنت قلت إنهم جنود”.

وردّ عليه الشاب: “أعتقد إنهم كذلك، لأنكم قتلتم الكثير من الأطفال على مدار شهرين، قتلتم 10 آلاف طفل تقريبا، أعمارهم أصغر من 10 أعوام”.

فقال له الضابط :”أنت قلت إنك تملك أسماء جنود من حماس، كيف يكون طفل يبلغ 6 أعوام أن يكون جنديا”، فرد عليه الشاب: “لأنهم كانوا موجودين في غزة.. وأعتقد أن العمر ليس مشكلة بالنسبة لكم”، فقال له الضابط: “عليك أن تعلم أنه لا يمكنك التكلم معي كطفل”.

شهداء غزة من الأطفال

ودفع أطفال غزة، كلفة مروعة جراء الحرب الهمجية الإسرائيلية التي يشنها جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

واستشهد أكثر من ثمانية آلاف طفل، من بين ما يزيد عن 20 ألفا ارتقوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي توثيق لمعاناة أطفال غزة، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، من أن الأطفال الفلسطينيين بقطاع غزة لا يحصلون على 90% من استهلاكهم الطبيعي للمياه.

وقالت يونيسف في بيان، إن خدمات المياه والصرف الصحي في غزة على وشك الانهيار، بينما أصبح تفشي الأمراض على نطاق واسع يلوح في الأفق.

وبحسب تقديرات يونيسف، لا يحصل الأطفال النازحون حديثا جنوب قطاع غزة إلا على 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا، وهو أقل بكثير من المتطلبات الموصى بها للبقاء على قيد الحياة.