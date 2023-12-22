الرئيس التنفيذي لـ”ستاربكس” يعلق على حملات الاحتجاج ضد متاجر الشركة.. ماذا قال؟

وطن- علق الرئيس التنفيذي لشركة “ستاربكس” لاكسمان ناراسيمهان، على حملات الاحتجاج ضد متاجر الشركة بسبب دعمها للاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة.

وادعى لاكسمان ناراسيمهان، إن الأشخاص الذين احتجوا ضد الشركة وعطلوا متاجرها تم تضليلهم بمعلومات كاذبة منتشرة عبر الإنترنت حول مواقف الشركة.

وأضاف لاكسمان ناراسيمهان في رسالة إلى موظفي ستاربكس وعملائها: “نحن نرى المحتجين يتأثرون بالتحريف على وسائل التواصل الاجتماعي للمبادئ التي نؤمن بها”.

وتابع لاكسمان ناراسيمهان: “شهدت المدن في جميع أنحاء العالم – بما في ذلك هنا في أمريكا الشمالية – احتجاجات متصاعدة. العديد من متاجرنا شهدت حوادث تخريب.. لقد عملنا مع السلطات المحلية لضمان سلامة شركائنا وعملائنا”.

وبحسب شبكة سي إن إن، فإن هذه الرسالة وسيلة لمحاولة فصل ستاربكس عن الخلافات المتعلقة بالحرب، حيث حاولت الشركة أن تنأى بنفسها عن المواقف المؤيدة لفلسطين التي اتخذتها نقابة اتحاد عمال ستاربكس، وهي نقابة لعمال الشركة، والتي أثارت غضب بعض المؤيدين لإسرائيل.

ضغوط نقابية على شركة ستاربكس

وتواجه مبيعات العطلات ضعفًا وفقًا لتقديرات المحللين. وعانى سهم الشركة من أطول انخفاض في تاريخه، وهو انخفاض دام 12 يومًا انتهى في وقت سابق من هذا الشهر.

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وتقاوم ستاربكس أيضًا الضغوط النقابية بشأن الأجور وظروف العمل والاتهامات باستخدام تكتيكات غير قانونية مناهضة للنقابات.

وقالت شركة القهوة الشهيرة إن بعض الاحتجاجات المرتبطة بالحرب في غزة نتجت مباشرة عن تعليقات النقابة.

وهناك أكثر من 350 متجرًا من أصل 9300 متجرًا مملوكًا للشركة في الولايات المتحدة منضمون إلى نقابات.

وكانت نقابة “اتحاد عمال ستاربكس”، قد عبرت عن تضامنها مع فلسطين على منصة التواصل الاجتماعي . وتحت الصورة كانت هناك صورة لجرافة لحماس تهدم سياجا في قطاع غزة خلال الهجمات ضد إسرائيل، بحسب بعض المؤسسات الإخبارية التي شاهدت المنشور.

ولم تتم الموافقة على التغريدة من قبل النقابة أو العاملين فيها، وسرعان ما قام حساب النقابة بحذف التغريدة – لكنها أثارت بعض الدعوات لمقاطعة ستاربكس على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المؤيدين لإسرائيل.

ستاربكس تقاضي النقابة

وقالت ستاربكس إن بعض الاحتجاجات المرتبطة بالحرب في غزة نتجت مباشرة عن تعليقات النقابة.

ونأت ستاربكس بنفسها عن التغريدة، وقالت في بيان: “نحن ندين بشكل لا لبس فيه أعمال الإرهاب والكراهية والعنف هذه، ونختلف مع التصريحات والآراء التي عبرت عنها نقابة ’اتحاد عمال ستاربكس‘ وأعضاؤها”.

وأضافت الشركة أن “كلمات وأفعال نقابة اتحاد عمال ستاربكس تخصهم، وهم وحدهم”.

كما رفعت ستاربكس دعوى قضائية ضد النقابة، زاعمة انتهاك العلامة التجارية وطالبت النقابة بالتوقف عن استخدام اسمها وشعاراتها.

وقالت ستاربكس إن الارتباط بالنقابة يضر بسمعتها ويعرض عمالها للخطر.

ورفعت النقابة دعوى قضائية مضادة في أكتوبر/ تشرين الأول، قائلة إن ستاربكس هاجمت سمعة النقابة بشكل خاطئ.

وأضافت أن تصريحات الشركة هي جهد واضح لتعزيز حملتها غير القانونية المناهضة للنقابة من خلال مهاجمة سمعة النقابة بشكل كاذب بين العمال والجمهور.