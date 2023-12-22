استطلاع: 96% من السعوديين يرفضون تطبيع المملكة مع إسرائيل

وطن – خلص استطلاع للرأي أجراه “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” معارضة 96 بالمئة من السعوديين بعد الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، لخطة تطبيع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الاحتلال.

وفي ضربة موجعة لنظام محمد بن سلمان وسعي الرئيس الأمريكي جو بايدن لإقامة علاقة علنية بين الرياض وتل أبيب، أكد المشاركون في الاستطلاع أنه يجب على الدول العربية قطع جميع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي احتجاجاً على الحرب في غزة.

وشمل الاستطلاع 1000 شخص وجرى خلال الفترة ما بين 14 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى 6 كانون الأول/ديسمبر وشمل عينة مكونة من ألف شخص.

نتائج استطلاع تؤكد رفض السعوديين لمشروع التطبيع

ومن أبرز ما خلص إليه الاستطلاع الذي أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى:

-يرى 87 في المائة من المستطلعة آراؤهم أن الحرب أظهرت أن إسرائيل “ضعيفة للغاية ومنقسمة داخلياً ويمكن هزيمتها.

– أعرب نحو 40 في المائة من السعوديين المشاركين في الاستطلاع عن مواقف إيجابية تجاه حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

– أكد نحو 95% من المشاركين أيضاً أنهم لا يعتقدون أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قتلت مدنيين في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

– يعتقد 5% فقط من السعوديين أنه يجب على مواطني المملكة العربية السعودية “إظهار المزيد من الاحترام ليهود العالم، وتحسين العلاقات معهم”.

– ثلاثة أرباع المشاركين قالوا إنهم يؤيدون فكرة بذل جهد دبلوماسي عربي لتحقيق السلام بين الجانبين.

– يتفق 91% مع مقولة أنه “على الرغم من الدمار والخسائر في الأرواح، فإن الحرب في غزة هي انتصار للفلسطينيين وللعرب وللمسلمين”.

التدخل السعودي العسكري في غزة

ورغم ذلك لم تكن آراء من شملهم الاستطلاع مرحبة بالتدخل السعودي العسكري المباشر لوقف الحرب في غزة، فهم يرون أهمية أكبر للإصلاح الداخلي السياسي والاقتصادي في المملكة.

كما اتفق 81 في المائة على أن الحرب في غزة كشفت أن إيران وحزب الله والحوثيين وحلفاءهم من الميليشيات الأخرى ولأسباب مختلفة، مترددون في مساعدة الفلسطينيين.

يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن سعت مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإبرام صفقة كبيرة واتفاقية سعودية مع الاحتلال الإسرائيلي قبل اندلاع الحرب التي غيرت كل الموازين في المنطقة.

وكان محمد بن سلمان قد ذكر بمقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأميركية في أيلول/سبتمبر الماضي، أن تطبيع السعودية مع الاحتلال الإسرائيلي “يقترب كل يوم أكثر فأكثر”.

كما أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الكيان الغاصب على “عتبة” إقامة علاقات مع المملكة الخليجية.