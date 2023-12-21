مذيع العربية حاول التذاكي على مصطفى البرغوثي بسؤال خبيث عن حماس.. صعقه الرد وأخرسه (فيديو)

وطن – فند الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أكاذيب حاول مذيع قناة “العربية” طاهر بركة تمريرها والترويج لتقرير يزعم وجود خلافات داخل حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وشاركت “العربية” تقريراً زعمت أنه مأخوذ عن صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، وتحدثت عن وجود خلافات بين الجناحين العسكري والسياسي في “حماس”، وعنونت “العربية” تقريرها بـ”الخلافات تتصاعد داخل حماس حول إنهاء الحرب ومستقبل قطاع غزة”.

ورد الدكتور مصطفى البرغوثي بأسلوب رافض لعرض “العربية” للتقرير، فرد عليه المذيع طاهر بركة بسؤال حول ما إذا كان للأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصادر داخل “حماس” تنفي أو تؤكد تلك المعلومات.

مذيع #العربية حاول التذاكي على السياسي الفلسطيني البارز د.مصطفى البرغوثي بأسئلة “صهيونية” كعادة أسئلة مذيعي القناة .. لكنّه وجد أجوبة تصفعه على خدّيه .. شاهدوا👇 pic.twitter.com/W0rROO7P5Z — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 21, 2023

البرغوثي يسخر من العربية

وسخر البرغوثي من أسلوب طرح قناة العربية بالتساؤل عما إذا كانت وكالة المخابرات الأمريكية “سي آي إيه” كانت قد اخترقت حركة حماس حتى تحصل على هذه المعلومة.

كما تساءل ساخراً عما إذا كانت “وول ستريت جورنال” حصلت على تسريبات من قائد “حماس” يحيى السنوار بهذا الخصوص.

وبذكاء وسرعة بديهة ناقش البرغوثي مذيع العربية بالدلائل بأنه في حال كان الأمريكان تمكنوا من اختراق “حماس” فإن ذلك يعني قدرتهم على تحديد مكان الأسرى المحتجزين لدى الحركة في غزة، وهو ما لم يتم بالطبع.

🔴🔥 بذكاء وسرعة بديهة قام القيادي الفلسطيني مصطفى البرغوثي بتفنيد أكاذيب قناة العربية وأحرج مذيعها وحشره في الزاوية وأسكته شر إسكات pic.twitter.com/BNWhdb4PcO — الأحداث التركية (@NewsNow4TR) December 21, 2023

واتهم البرغوثي التقارير الأمريكية بأنها تهدف لخلق شرخ بين الفلسطينيين فيما تفاعل نشطاء ومشاهير في منصات التواصل مع ردود البرغوثي على “العربية”.

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واتهم المتابعون القناة التابعة للحكومة السعودية بتبني السردية الإسرائيلية والأمريكية تجاه الحرب على غزة وترويج المزاعم المناهضة للفلسطينيين.

قلوب عٍبْرية بألسنة عرَبية!!

تحية للمناضل مصطفى البرغوثي الذي فضح دعاية قناة العربية.#غزه_مقبرة_الغزاة https://t.co/xkHTXTk10f — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) December 21, 2023

قلوب عبرية بألسنة عربية

وكتب الباحث والأكاديمي الموريتاني الشهير محمد المختار الشنقيطي معلقاً على الفيديو: “قلوب عٍبْرية بألسنة عرَبية!! تحية للمناضل مصطفى البرغوثي الذي فضح دعاية قناة العربية”.

وعلق المغرد الفلسطيني أدهم أبو سلمية على الفيديو: “القائد الوطني الكبير د. مصطفى البرغوثي يؤدب مذيع قناة العربية “العبرية” الذي حاول تمرير أكاذيب من خلاله” وخاطب أبو سلمية البرغوثي قائلاً: “كل الاحترام لمواقفك الوطنية الراسخة”.

وشارك أحمد بن راشد بن سعيد تعليقاً على الفيديو قائلاً: “رغم المجهود الذي بذله مذيع العربية لجعل مزاعم صحيفة أميركية بشأن حماس حقائق، إلا أن السياسي الفلسطيني، مصطفى البرغوثي، أحبط مساعيه، وأصابه ومن وراءه بخيبة أمل كبيرة. هذه المقابلة لم تُعد القناة نشرها في حسابها على “يوتيوب” ولا على “إنستغرام”، فهي تعرف أنها ضالعة في العدوان”.