ليس مشهدا سينمائيا.. شاهد ما فعله قناص القسام برأس ضابط إسرائيلي

وطن – نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، الخميس، مقطعا مصورا وثق لحظة قنص ضابط إسرائيلي ضمن عمليات القتال الدائرة بغزة.

الفيديو الذي نشرته الكتائب وتداولته وسائل إعلام تم تصويره شرق معسكر جباليا بشمال قطاع غزة.

قناص القسام يصطاد ضابط إسرائيلي

ويظهر المقطع لحظة تحديد الهدف ـ الضابط الإسرائيلي ـ كان يقود آلية، من قبل قناص القسام المحترف الذي أرداه قتيلا في لحظة برمية صائبة من على مسافة بعيدة جدا.

وكشف بيان القسام أن القناص استخدم في هذه العملية بندقية “الغول” القسامية التي تم تطويرها خصيصا لعمليات القنص.

بندقية الغول القسامية

والأربعاء، نشرت كتائب القسام مقطعا مصورا كشفت فيه عن سلاحها الجديد “بندقية الغول” وعمليات تصنيعها محليا داخل أنفاق الكتائب أسفل قطاع غزة.

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وتعد البندقية القنّاصة “غول”، إحدى أهم الأسلحة محلية الصنع والتي تم تصنيعها داخل قطاع غزة من قبل المقاومة، والتي أعلنت أنها تسببت في مقتل الكثير من جنود الاحتلال.

وتستخدم البندقية محلية الصنع ذخيرة من عيار 12.7 و14.5 ملم، وهي ذات مدى قاتل يصل لـ 2 كم. تعد من أطول بنادق القنص في العالم يزيد طولها على متر ونصف المتر.

ويبلغ المدى القاتل لبندقية “غول” نحو 2000 متر، مقارنةً بـ1500 متر لقناصة “شتاير“، و1200 متر لـ”دراغونوف”.