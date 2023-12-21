“كشفت ما يقولونه بالسر”.. دبلوماسية إسرائيلية تفضح موقف السعودية والإمارات من الحرب على غزة

وطن- فضحت نائبة سفير الاحتلال في مصر روت وسيرمان، مواقف دول عربية لا تؤيد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت روت وسيرمان خلال مقابلة مع القناة الـ13 الإسرائيلية: “تضغط الولايات المتحدة من إحدى الجهات، ولا شك عندي أن الأنظمة العربية مثل السعودية والإمارات ودول أخرى لا يريدون أن يكون هناك وقف إطلاق النار.. هم غير معنيين بذلك، وكل شيء يفعلونه بالسر يفعلون عكسه بالعلن”.

روت وسيرمان، نائبة السفير الإسرائيلي بمصر: “هم غير مبالين بما يجري في غزة، #السعودية و #الإمارات ودول عربية أخرى لا تريد أن يكون هناك وقف إطلاق للنار. ما يقولونه علنا يقولون عكسه سرا، وعلينا حسن استثمار ذلك” #زهور_سعود #تعليم_الطايف #المهمه_انجزت #السعوديه_اليمن #غزه_تستغيث… pic.twitter.com/pMcMdaNXsJ — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 21, 2023

وأضافت روت وسيرمان: “هذا الأمر جنوني، لأن إسرائيل يجب عليها أن تقوم بالمناورة بخصوص هذا الأمر”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها أحد الدبلوماسيين الموقف الفاضح للأنظمة العربية فيما يخص موقفها من الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال على غزة.

وكان الدبلوماسي الأمريكي السابق دينيس روس قد قال في وقت سابق، إنه يساند الحرب على غزة حتى القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كاشفا عن أنها رغبة قادة عرب وليس فقط إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال روس: “إسرائيل ليست الوحيدة التي تعتقد أن عليها هزيمة حماس.. عندما تحدثت مع مسؤولين عرب في أنحاء مختلفة من المنطقة أعرفهم منذ فترة طويلة، قال لي كل واحد منهم إنه لا بد من تدمير حماس في غزة”.

وأضاف أن الزعماء العرب الذين تحدثوا إليه صرحوا له بموقفهم “على انفراد” بينما مواقفهم العلنية على خلاف ذلك، لأنهم يدركون أنه مع استمرار انتقام إسرائيل وتزايد الخسائر والمعاناة الفلسطينية، فإن مواطنيهم سوف يغضبون.

وتابع: “أولئك الزعماء يحتاجون إلى أن يُنظر إليهم على أنهم يدافعون عن الفلسطينيين، على الأقل خطابيا”.