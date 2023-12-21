“صاحب السماء أقوى من أصحاب القبة الحديدية”.. رسالة من تركيا لتعزيز صمود أطفال غزة (شاهد)

وطن- وجّه عضو مؤتمر نادي بشكتاش التركي علي سنان أوغلتر، رسالة لأطفال غزة الصامدين ضد الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وظهر علي سنان أوغلتر في مقطع فيديو بثّته قناة الجزيرة، قائلا: “يا صغار الأبدان والأعمار، ويا كبار القلوب والشجاعة، يا أطفال غزة.. أعرف أن رسالتي ستصل إليكم، إذا كان أحدكم قابعا في الحزن والضعف فليتذكر كلمات علي رضي الله عنه المسمى بتمثال العدالة”.

وأضاف: “إذا كان الظالم يصر على الظلم فاعلم أن نهايته ستكون قريبا، والمظلوم إذا يصر على المقاومة فاعلم أن النصر قريب”.

اقرأ أيضا:

وتابع علي سنان أوغلتر: “يا أطفال.. لا تنسوا رجاء أن صاحب السماء جبار أقوى من أصحاب القبة الحديدية كما قال السيد الشاعر نجيب فاضل بانهيار إسرائيل فأرى أنقاضك وأبصق على الوجه الذي يسميك دولة”.

شهداء غزة من الأطفال

ودفع أطفال غزة، كلفة مروعة جراء الحرب الهمجية الإسرائيلية التي يشنها جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

واستشهد أكثر من ثمانية آلاف طفل، من بين ما يزيد عن 20 ألفا ارتقوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي توثيق لمعاناة أطفال غزة، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، من أن الأطفال الفلسطينيين بقطاع غزة لا يحصلون على 90% من استهلاكهم الطبيعي للمياه.

وقالت يونيسف في بيان، إن خدمات المياه والصرف الصحي في غزة على وشك الانهيار، بينما أصبح تفشي الأمراض على نطاق واسع يلوح في الأفق.

وبحسب تقديرات يونيسف، لا يحصل الأطفال النازحون حديثا جنوب قطاع غزة إلا على 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا، وهو أقل بكثير من المتطلبات الموصى بها للبقاء على قيد الحياة.