زوجة الشهيد سامر أبو دقة وأبنائه في ضيافة الشيخ حمد بن ثامر (شاهد)

وطن – التقى الشيخ حمد بن ثامر رئيس مجلس إدارة شبكة “الجزيرة” الإعلامية، عائلة المصور الصحفي الشهيد سامر أبو دقة، في بادرة لاقت إشادة واسعة من قبل النشطاء.

وقالت قناة “الجزيرة” على موقعها الإلكتروني إن رئيس مجلس إدارتها أعرب عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد سامر أبو دقة، وأشاد بمناقبه وبمسيرته الإعلامية في قناة الجزيرة.

وأكد الشيخ حمد على الوقوف الكامل إلى جانب العائلة في هذا المصاب الجلل، كما شدد على أن شبكة “الجزيرة” ستواصل كل الجهود القانونية المطلوبة لمحاسبة الاحتلال على هذه الجريمة البشعة بحق سـامر أبو دقة والصحفيين الذين يقومون بواجبهم المهني.

من جانبه نشر الإعلامي بالقناة تامر المسحال مقدم برنامج التحقيقات الشهير على شاشتها “ما خفي أعظم”، صورة لقاء أسرة أبو دقة بالشيخ حمد بن ثامر.

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وعلق عليها مشيدا بإدارة القناة واهتمامها بالعاملين لديها: “عائلة الزميل الشهيد سـامر أبو دقة في ضيافة سعادة الشيخ حمد بن ثامر رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية.. لحظات وفاء لأحد فرسان الحقيقة والعهد والوعد على الاستمرار على ذات الدرب .. رحم الله العزيز سامر وشهداء الكلمة والصورة”.

عائلة الزميل الشهيد سامر أبو دقة في ضيافة سعادة الشيخ حمد بن ثامر رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية .. لحظات وفاء لأحد فرسان الحقيقة والعهد والوعد على الاستمرار على ذات الدرب .. رحم الله العزيز سامر وشهداء الكلمة والصورة🇵🇸 pic.twitter.com/0478qgbtxg — Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) December 21, 2023

وشكرت زوجة الشهيد سامر أبو دقة وأبناؤه الشيخ حمد على جهوده ورعايته لعائلة وأبناء الشهيد في مواصلة درب والدهم من بعده.

ومساء الجمعة 14 ديسمبر، اعلنت قناة “الجزيرة” في بيان لها استشهاد الزميل سامر أبو دقة المصور بالقناة في غزة خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس.

ووفق ما نقلته “الجزيرة” حينها فإن الشهيد سامر أبو دقة بعد إصابته ظل ملقى على الأرض ومحاصراً في محيط مدرسة فرحانة لمدة نحو 6 ساعات، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه بعد إصابته بجراح جراء صاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية مسيرة.