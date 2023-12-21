رفع العلم الفلسطيني ورقص رقصة الحرية.. رياضي تركي يُهدي فوزه ببطولة الكونغ فو الأوروبية إلى فلسطين (شاهد)

وطن- أهدى النجم التركي نجم الدين أربكان أكيوز فوزه ببطولتين في رياضة الكونغ فو الأوروبية إلى فلسطين، إثر حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المتواصلة على غزة لليوم ال76 على التوالي.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي لقناة (TRT) التركية الناطقة بالعربية، النجم التركي أربكان أكيوز خلال رفعه العلم الفلسطيني على منصة التتويج ببطولتين في رياضة الكونغ فوز الأوروبية وأداة رقصة الحرية، تضامناً مع فلسطين.

رياضي تركي يهدي فوزه ببطولة الكونغ فو إلى فلسطين

وتعد رقصة الحرية رمز للمقاومة والنضال الفلسطيني في أرجاء العالم، التي تعود أصولها إلى الهنود الأحمر السكان الأصليين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتضامن نجوم كرة القدم في مختلف الرياضات مع فلسطين بشتى الطرق المختلفة، إثر الحرب الإسرائيلية الأعنف في تاريخ الصراع منذ حلول النكبة الفلسطينية عام 1948م.

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حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1700 مجزرة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، من خلال قصف الأحياء السكنية والمباني والمدارس والمشافي والمساجد والكنائس على رؤوس سكانيها دون سابق إنذار، وسقوط عشرات الألاف من الشهداء في صفوف المدنيين.

وارتقى نحو 20 ألف شهيد فلسطيني من بينهم 8 ألاف طفل و6200 امرأة، وأصيب أكثر من 52 ألف شخص بجراح مختلفة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأعنف في تاريخ الصراع على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق آخر تقرير صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة حتى الآن.