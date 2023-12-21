Close Menu
    الهدهد

    القسام تؤزم موقف نتنياهو بفيديو جديد يوثق قتل الاحتلال لثلاثة من أسراه

    وثقت كتائب القسام قتل الاحتلال الإسرائيلي لثلاثة من أسراه في قطاع غزة في ظل غضب واسع من عائلات الأسرى الإسرائيليين تجاه حكومة نتنياهو
    محمد أمينبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    مقتل 3 أسرى إسرائيليين لدى القسام
    كتائب القسام تنشر مقطع يوثق قتل ثلاثة أسرى إسرائيليين بسلاح جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

    وطن – نشرت كتائب القسام، الخميس، فيديو أظهر ثلاثة أسرى إسرائيليين محتجزين لديها، قالت إنهم قتلوا بسلاح الجيش الإسرائيلي في غزة.

    وأظهر الفيديو الذي نشره الإعلام العسكري للقسام، لقطات للأسرى الثلاثة وهم إيليا توليدانو، ونك بيرز، ورون شيرمان.

    وأكدت كتائب المقاومة في الفيديو: “رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم، لا يزال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على قتلهم”.

    مشاهد جديدة للقسام

    وعرضت القسام مشاهد للأسرى الثلاثة سوياً وعنونت المقطع: “ثلاثتهم قتلوا بسلاح جيشكم”، دون تحديد مكان أو كيفية مقتلهم.

    وليست المرة الأولى التي تعلن فيها حماس مقتل أسرى إسرائيليين محتجزين لديها بنيران إسرائيلية منذ بدء الحرب على القطاع.

    ونشرت القسام مقاطع مصورة لأسرى إسرائيليين محتجزين لديها، يطالبون حكومتهم بالعمل على إطلاق سراحهم.

    مسار تبادل الأسرى

    وكان المتحدث باسم كتائب القسام” أبو عبيدة” قد ذكر أن “مسار استعادة العدو لأسراه هو التبادل، واستمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى مطلقا فضلا عن استحالة عملية تحريرهم بالعمليات العسكرية المباشرة”.

    وشدد أبو عبيدة على ضرورة “وقف العدوان والدخول بالتفاوض بمساراته المعروفة عبد الوسطاء، في حال أراد العدو أسراه أحياء”.

    وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أقرت في 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري “بقتل 3 أسرى إسرائيليين عن طريق الخطأ ” في غزة، وهي واقعة أثارت سخطا داخل المجتمع الإسرائيلي.

    عائلات الأسرى وكابوس نتنياهو

    وتلقى الاحتلال انتقادات لاذعة بخصوص قضية الأسرى آخرها من الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي ملزم بالإفصاح عن عدد المحتجزين الذين قتلوا بنيرانه في قطاع غزة.

    • اقرأ أيضا:
    شتائم وغضب وانقسامات في اجتماع نتنياهو مع عائلات الأسرى

    وكتب ميلمان بتغريدة على منصة إكس أنه من خلال تحقيقات الجيش الإسرائيلي بشأن المحتجزين الثلاثة، يبدو أن “خاطفيهم” قُتلوا في معركة مع الجيش الإسرائيلي، لكنهم لم يقتلوا المحتجزين.

    وأشار الصحفي إلى حديث محتجزين آخرين أُطلق سراحهم سابقا عن تأكيد عناصر المقاومة لهؤلاء المحتجزين أنهم لن يقتلوهم.

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.