“هددني بالاغتصاب قلت له طخني”.. سيدة فلسطينية نازحة تروي قصة ابتزازها من قبل جندي صهيوني خلال اعتقالها في غزة (شاهد)

وطن- روت سيدة فلسطينية ظروف اعتقالها القاسية من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال نزوحها مع أطفالها من مدينة غزة باتجاه الجنوب، هرباً من الموت نتيجة القصف العنيف والعشوائي على المدينة من كل اتجاه.

تقول السيدة الفلسطينية النازحة من غزة، خلال مقابلة صحيفة مع مراسلة قناة الجزيرة مباشر، ” الجندي حط القناص على رأسي، لما شاف رقم الهوية ضلوا يطلع ويهز برأسه”.

جندي إسرائيلي هددني بالاغتصاب قلت له طخني

وأضافت، ” قعدت الجندية تحكي معاية من بعيد، تأشر لي أش أعمل وأسوي، قالت لي اشلحي الشال، بس جنديات كانوا.. طلبوا مني أشلح كل أوعية بدهم يشوفوا أي شيء في جيبي، بقيت في الملابس الداخلية”.

وتواصل تلك السيدة الفلسطينية، ” كنت أقول له أنا ما بعرفش، كان يقوم بضربي حتى ضربي بقوة على بطني، وقلت له أنا حامل في الشهر الخامس.. لحتى الآن أن بتأوجع من بطني وعلى رأسي كمان”.

وختمت شاهدتها مع قصة اعتقالها الوحشية من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، ” هلقت إذا ما بدك تحكي، هلقيت الجنود بغتصبوكي خلاص خدوها، قلت له طخني”.

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الحصول على معلومات عن المقاومة والأسرى الرهائن

هذا مشهد من مشاهد التعذيب الذي يتعرض لها المدنيون خلال اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال ومدينة غزة، من أجل الحصول على أي معلومة منهم عن المقاومة الفلسطينية وأسراهم الرهائن لدى رجال المقاومة بغزة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الوحشي بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في أماكن متفرقة من قطاع غزة، سقط على إثرها عشرات الألاف من الشهداء.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد بلغت نحو 19 ألف شهيد فلسطيني وجرح أكثر من 52 ألف آخرين حتى هذه اللحظة، وفق آخر تقرير صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.