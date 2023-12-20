موقف مُحرج لأسطورة إنتر ميلان خافيير زانيتي مع رجل أمن .. شاهد ماذا فعل به؟!

وطن- منع رجل أمن بالقوة أسطورة فريق إنتر ميلان الأرجنتيني خافيير زانيتي 50 عاماً، من دخول القاعة لحضور مراسم قرعة دور الثمن النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، عدم معرفة رجل الأمن للأسطورة الأرجنتيني خافيير زانيتي لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي السابق، خلال محاول دخوله القاعة لحضور مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 لدور ال16.

موقف محرج لأسطورة إنتر ميلان مع رجل أمن

وقال أسطورة إنتر ميلان زانيتي بعد منع رجل الأمن دخوله إلى قاعة مراسم قرعة دوري الأبطال لعدم حمل بطاقة معه، قائلاً: ” ماذا؟!، لا أعرف أين هي بطاقتي!، أنا نائب رئيس الإنتر”، ليرد عليه رجل الأمن: “تحتاج لبطاقتك”.

ليقوم النجم الأرجنتيني السابق خافيير زانيتي لرجل الأمن، ” يجب أن أدخل”، ليرد عليه رجل الأمن مرة أخرى، “هل أحد فيكم يمتلك بطاقته؟!.. إذاً سيبقى في الخارج”.

قبل أن يقول له اللاعب السابق زانيتي كلمة السر لرجل الأمن ليسمح له بالدخول، ” أنا لاعب الأرجنتين”، ليرد عليه: ” لماذا لم تقل ذلك من قبل؟!”.

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مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا دور ال16

وأسفرت مواجهات قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور ال16، عن مباريات مثيرة وقوية بين الفرق الأوروبية المتأهلة لهذا الدور.

فيما وقع فريق إنتر ميلان الإيطالي أمام نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني في مواجهة صعبة بين كلا الفريقين في هذا الدور، لحسم المتأهل منهما إلى دور الربع النهائي من البطولة الأوروبية القارية.

وستنطلق منافسات دور ال16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، بمواجهات الذهاب والإياب لهذا الدور في شهري فبراير ومارس المقبلين.