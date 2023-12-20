زيادة شراء الإسرائيليين للعقارات في قبرص.. ما علاقة طوفان الأقصى؟

وطن- قررت قبرص الشمالية، تقييد مبيعات العقارات للأجانب بعد أن تحدثت تقارير إعلامية تركية أن آلاف الإسرائيليين واليهود يشترون عقارات هناك.

جاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرها صباح الدين إسماعيل الصحفي الذي كان مستشارًا للرئيس السابق لجمهورية شمال قبرص التركية الانفصالية رؤوف دنكتاش.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول وبداية الحرب الإسرائيلية على غزة، نشر إسماعيل سجلات بيع تظهر أن آلاف اليهود من إسرائيل والدول الأوروبية اشتروا مساكن وقطع أراضي.

وأوضحت التقارير، أن 35 ألف يهودي اشتروا عقارات في شمال قبرص، بمساحة تصل إلى 2500 هكتار من الأراضي. يبلغ عدد سكان شمال قبرص 380 ألف نسمة فقط، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.

وقال إرسين تتار، الرئيس الحالي لإدارة جمهورية شمال قبرص التركية، والذي تعامله القوى الغربية كرئيس للجالية التركية في الجزيرة، إنه يشعر بالقلق من هذه المعلومات، وإن مستشاريه الأمنيين يبحثونها.

وقال تتار: “لدينا بعض الخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد هذه المبيعات”.

اقرأ أيضا:

حاليًا، يحق للأجانب شراء العقارات في شمال قبرص ويمكنهم شراء خمسة أفدنة من الأراضي بدون منزل.

وقال تتار إنه سيتم فرض قيود جديدة ردا على المعلومات بأن الإسرائيليين واليهود الأوروبيين يشترون الأراضي في المنطقة، وأضاف: “سيتم وضع لائحة جديدة بشأن حق الخمسة ديكار هذا”.

وغزت تركيا قبرص عام 1974 بعد محاولة انقلاب فاشلة لتوحيد الجزيرة مع اليونان. ومنذ ذلك الحين، تم تقسيم قبرص بين جمهورية قبرص المعترف بها دوليا في الجنوب والجمهورية التركية، التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

وتتمتع إسرائيل بعلاقات وثيقة مع جمهورية قبرص، ولكن كما هو الحال مع تركيا، فإن علاقاتها مع شمال قبرص ذات الأغلبية المسلمة أكثر تعقيدا.

وفي الشهر الماضي، شكك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في التقارير التي تفيد بأن آلاف الإسرائيليين واليهود يشترون عقارات في شمال قبرص خلال اجتماع في البرلمان التركي.

وقال إن 200 إسرائيلي فقط تقدموا بطلبات شراء عقارات في شمال قبرص منذ عام 2000.

وأضاف: “يحتل الإسرائيليون المرتبة 12 بين جميع الدول. وفي السنوات الخمس الماضية وحدها، كان إجمالي 15 ألف طلب لشراء عقارات في جمهورية شمال قبرص التركية من دول أخرى، وليس من إسرائيل”.

واحتلت إنجلترا المركز الأول منذ عام 2000، واحتلت إيران المركز الأول في السنوات الخمس الماضية. وتابع: “كما تعلمون، لا يمكن إجراء مبيعات العقارات لمواطني الدول الثالثة في جمهورية شمال قبرص التركية إلا من خلال موافقة مجلس الوزراء”، مستخدمًا الاسم الذي يطلق على حكومة شمال قبرص.

قانونان لتنظيم البيع

من جانبه، قال وزير الداخلية في جمهورية شمال قبرص التركية، دورسون أوغوز، أمام برلمان شمال قبرص في نوفمبر/تشرين الثاني، إن الحكومة تعد على وجه التحديد قانونين لتنظيم بيع العقارات للمواطنين الأجانب.

ويمكن أن تسمح قرارات مجلس الوزراء للأجانب بشراء عقارات من القبارصة الشماليين دون تسجيل البيع في السجل. وقال أوغوز إن هذا يخلق “ثغرة أمنية في البلاد”.

وأضاف أنه سيتم عرض قانون على البرلمان لتسجيل المبيعات التي لم يتم تسجيلها في السجلات الرسمية.

يُشار إلى أنه بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول والحرب الإسرائيلية على غزة، ورد أن هناك ارتفاعًا في الكراهية تجاه أعضاء الجالية اليهودية في شمال قبرص.

وذكرت وسائل الإعلام القبرصية أن الحاخام حاييم هيليل عظيموف، الذي استقر في شمال قبرص مع زوجته حوالي عام 2006، غادر إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي. وقيل إنهم غادروا رداً على المعلومات بأن الحاخام عمل مع المخابرات الإسرائيلية.

وعظيموف، الذي ولد أطفاله الخمسة في شمال قبرص، كان زعيم طائفة حاباد اليهودية الحسيدية في المنطقة. واستخدم أزيموف الفيلا المستأجرة في كيرينيا كمنزل ومكان للعبادة.

وفي أعقاب تصعيد الحرب وتزايد ردود الفعل على المذبحة الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، تم وضع الفيلا تحت مراقبة الشرطة لحمايتها، بحسب تقرير لصحيفة كيبريسلي غازيتيسي.

وكانت فيلا عظيموف تحمل لافتة خارجها مكتوب عليها بالعبرية أن المنزل هو “عنوان جميع اليهود في شمال قبرص”. ومع ذلك، قررت السلطات أن اللافتة غير مصرح بها بعد شكوى.

وذكرت صحيفة كيبريسلي غازيتيسي أن “شرطة بلدية كيرينيا، برفقة الشرطة، غطت اللافتة بقماش مشمع أخضر”.