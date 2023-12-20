روتين يومي.. مقاتلو القسام يتبارون في قنص جنود الاحتلال ودباباته

وطن – بثت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، الأربعاء، مشاهد حية جديدة لاستهداف آليات وجنود الاحتلال في محاور مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وتصاعدت الخسائر في صفوف جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية مع توسيع إسرائيل عمليتها البرية في شمال القطاع وجنوبه، خاصة في خان يونس.

ومساء، الأربعاء، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا وناقلة جند وجرافة إسرائيلية بقذائف “الياسين 105” في خان يونس. وكذلك تفجير عبوة بقوة إسرائيلية تحصنت بمنزل شرق المدينة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

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وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” آلية بلدوزر تابع لقوات الاحتلال ويتم تحديده كهدف بالمثلث الأحمر المقلوب الذي أصبح ماركة مسجلة باسم القسام، وفي لحظة يتحول إلى كتلة من النيران والدخان الأبيض الكثيف وترى أجزاؤه وهي تتناثر في الهواء.

وفي المقطع ذاته ترى عربة عسكرية تمر من أمام منزل وفي ممر ضيق يظهر مقاوم وهو يوجه قاذفاً بيده، ويتم التسديد عليها لتتحول بدورها إلى كتلة نيران مشتعلة.

وبدا مقاوم في مشهد تال وهو يتحصن داخل منزل ويحمل قاذف الياسين 105 أمام نافذة ويوجه القاذف إلى هدف لا يرى من كثافة الدخان الذي يملأ المكان.

وفي مشهد آخر تبدو دبابة وهي تتجول في طريق عام ويتم تحديدها كهدف وبلحظة تتحول بدورها إلى كتلة من النيران أيضا.

وفي أرض فارغة ترى دبابة وهي تتحرك ويسمع أحد المجاهدين وهو يقول “إضرب” ليتحول الهدف إلى صيد جديد.

وأظهر مشهد آخر بالمقطع الذي بثته الكتائب عدداً من جنود الاحتلال وهم يمشطون منطقة بالقرب من أحد المنازل، ليتم القضاء عليهم بقذيفة مضادة للأفراد من داخل أحد المنازل القريبة.