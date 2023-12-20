جريمة قتل في الأردن .. القاتل هرب وارتكب جريمة ثانية بحقّ سيدة (فيديو)

وطن – وثقت كاميرات المراقبة جريمة قتل مروعة في الأردن في منطقة لواء وادي السير، لم يكتفِ مرتكبها بالضحية الأولى، بل هرب وارتكب جريمة أخرى في صباح اليوم الثاني بلواء عين الباشا بالعاصمة الأردنية عمّان.

الجريمة الأولى في محل تجاري

وفي تفاصيل الجريمة الأولى، فقد ورد بلاغ بتعرض مالك أحد المحال التجارية في لواء وادي السير في عمان للإصابة بعيار ناري أثناء وجوده داخل محله من قبل شخص مجهول.

وما لبث أن فارق المسن الحياة فور وصوله إلى المستشفى، وجرى فتح تحقيق في الحادثة.

ورصدت كاميرات المراقبة الموجودة داخل المحل دخول مطلق النار إلى المحل.

وفي مقطع الفيديو الذي وثقته الكاميرات، تظهر بوضوح على وجه مالك المحل علامات القلق والريبة، وطلب من أحد الأشخاص البقاء معه داخل المحل لشكه بالشخص الذي دخل للتو.

لاحقاً، توجه المجرم إلى الثلاجة وأحضر معه علبة عصير، ليشتت الانتباه وعلى الفور أخرج مسدسه الذي خذله في المرة الأولى. وبعدها أطلق الرصاص على صاحب المحل ليرديه قتيلاً على الفور.

اقرأ أيضاً:

وعممت الأجهزة الأمنية الأردنية صورة المجرم وبدأ البحث عنه من قبل الجميع.

الجريمة الثانية: الضحية سيدة

في صباح اليوم الثاني، تعرّضت إحدى السيدات في منطقة لواء عين الباشا لإطلاق النار من قبل أحد الأشخاص الذي تبيّن أنّه ذات الشخص مرتكب الجريمة السابقة. وما لبثت أيضاً أن فارقت الحياة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، العقيد عامر السرطاوي أنه من خلال التحقيقات تم تحديد هوية مطلق النار. وبالبحث عنه جرى تحديد موقعه في منطقة “الرميمين”.

وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معه.وفقاً لما أورده موقع مديرية الأمن العام الأردني