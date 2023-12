تفاصيل قصف إسرائيلي دمّر أحد المواقع الأثرية بغزة.. ما علاقته بخطة إغراق الأنفاق؟

وطن- تعرض أحد أهم المواقع الأثرية في قطاع غزة للتدمير بشكل كبير بسبب الحرب الإسرائيلية الهمجية القائمة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، وفقا لتقرير جديد صادر عن شركة Forensic Architecture.

واستخدمت منظمة التحقيق صورًا مفتوحة المصدر وصور الأقمار الصناعية لإظهار أن الموقع الواقع بالقرب من مخيم الشاطئ للاجئين، قد تعرض للقصف ثم تم تجريفه ليصبح على ما يبدو معسكرًا لجيش الاحتلال.

One of Gaza’s most important archaeological sites—threatened previously by Israeli bombings/siege—has been mostly destroyed in the Israeli invasion. The site, near al-Shati refugee camp, consists of several excavations which suggest extensive remains throughout the area: https://t.co/rdHyiK81Oj pic.twitter.com/vDLl2e4XOS

— Forensic Architecture (@ForensicArchi) December 20, 2023