الحياة توقفت هنا.. شاهد ما فعلته طوفان الأقصى بالإسرائيليين باعتراف أسيرة سابقة

وطن- أكدت أسيرة إسرائيلية سابقة رفضها الكامل والمطلق العودة للمستوطنات، وذلك على وقع عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضية.

وقالت الأسيرة السابقة في مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية: “لقد محوت الماضي، أنا الآن بصدد بناء حياة جديدة، فأنا لن أرجع إلى مستوطنة نير عوز، لن أعود، سأقضي فترة المعاش التقاعدي وسأغادر كل شيء والانطلاق لحياة جديدة”.

وأضافت: “لا أريد أخذ أي شيء من هناك.. 7 أكتوبر مسح بالنسبة لي كل شيء جيد بالحياة”.

وأكّدت أنها ستضحي بكل شيء بنته في حياتها هناك على مدار 60 عاما، بحلوه ومرّه والدموع والتضحيات وأن كل هذه الأمور تم القضاء عليها في 7 أكتوبر.

مخاوف المستوطنين من العودة

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد تحدثت عن عدم رغبة عشرات الآلاف من المستوطنين، الذين جرى إخلاؤهم من مستوطنات غلاف قطاع غزة ومستوطنات شمالي فلسطين المحتلة، في العودة مجدداً إليها.

ونشر مراسل الشؤون الأمنية في غلاف غزة لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، مقالاً تحت عنوان “إلى أيّ واقعٍ سنعود؟”، وقال فيه إنّ المستوطنين يشعرون بالخوف من العودة.

وأضاف: “أسمع العسكريين، من رئيس الأركان إلى صغار الضباط، وهم يخاطبوننا، نحن سكان غلاف غزة، عن اليوم التالي للحرب.. أسمع رسائل فحواها ضمان أمننا وشعورنا بالأمن حتى نعود إلى البيت. ومن منا لا يريد العودة إلى البيت؟، لكنني أسمع أيضاً خوفهم، من اليوم الذي سيتم فيه الإعلان عن نهاية الحرب”.

وأشار إلى أنّ هذه الرسائل قُوبلت “برفض سكان الغلاف، وبالطبع سكان الشمال العودة، قائلين: “لا شكراً، لسنا عائدين، هذا ليس خيالياً وسيحدث. ولكن السؤال هو كم ستكون الأرقام، وكم سيكون الصدع كبيراً، الإصلاح سيستغرق سنوات”.

كما تحدث يوفال هرئل لـ “القناة 12” الإسرائيلية عن واقع المستوطنين، مشيراً إلى أنّ مستوطني الجنوب وعشرات الآلاف من مستوطني الشمال انتقلوا إلى “بيوت مؤقتة دائمة”، فيما يقول المستوطنون: “لن نعود إلى الواقع ذاته”.

الغارديان تؤكد رفض المستوطنين للعودة

من جهته، قال الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية “أمان”، أهارون زئيفي فركاش: “لا يمكن العودة إلى هذا الواقع، لا في الشمال وبالتأكيد لا في محيط غزة. أعتقد أنه لا يوجد أحد يمكنه إعطاء جدول مواعيد. من الواضح أنّ هذا سيستغرق وقتاً”.

وكان تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية، قد أظهر رفض الغالبية العظمى من المستوطنين، العودة لمستوطناتهم في غلاف قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب.

وأجرت الصحيفة مقابلات مع عدد من المستوطنين الفارين من غلاف غزة، في السابع من أكتوبر، إلى مدينتي تل أبيب وإيلات، وقالت إن الغالبية العظمى من سكان مستوطنات غلاف غزة الإسرائيليين لا يرغبون بالعودة للعيش بالمستوطنات إذا انتهت الحرب على قطاع غزة.

ويرى هؤلاء أن العودة مجددا لن تكون خيارا في الفترة المقبلة، بسبب تحول تلك المناطق إلى نقطة ضعف أمام ضربات المقاومة الفلسطينية.