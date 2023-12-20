أبو تريكة يُعلق على نفق القسام الذي اكتشفه الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام.. ماذا قال؟!

وطن- علق نجم الكرة المصرية ولاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، على مقطع الفيديو الذي نشرته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بعد اكتشاف الاحتلال الإسرائيلي لنفق شمال قطاع غزة قبل أيام من الآن.

وقال الكابتن محمد أبو تريكة في تغريده نشرها على منصة (X)، ” وصلتم متأخرين .. المهمة أنجزت بعد 75 يوماً من المجازر والإجرام، الذي لا حدود له وصمت وتخاذل وحصار الجميع لغزة”.

وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت

وأضاف محلل قنوات بين إن سبورت الرياضية القطرية، ” ما زال رجال هذا العصر يردون على أمريكا وكيانها الصهيوني بكل شجاعة وإقدام”.

وختم أبو تريكة تغريدته بالآية القرآنية، “رَبَّنا أَفرِغ عَلَينا صَبرًا وَثَبِّت أَقدامَنا وَانصُرنا عَلَى القَومِ الكافِرينَ”.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد ردت بمقطع فيديو على اكتشاف جيش الاحتلال الإسرائيلي لنفق في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، باللغة العبرية والعربية، ” وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت”. مرفق بمشاهد اقتحامات رجال المقاومة في ال7 من شهر أكتوبر الماضي المستوطنات ومعبر إيرز (بيت حانون).

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مجازر بحق المدنيين في غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة نحو ما يزيد عن 1700 مجزرة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، ارتقى على إثرها عشرات الألاف من الشهداء في أماكن متفرقة من القطاع.

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد أكثر من 19 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين بنسبة تتجاوز 85%، وأصيب نحو 51 ألف أخرين بجراح مختلفة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حتى كتابة هذا الخبر.