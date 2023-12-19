وائل الدحدوح يحتاج إلى جراحة نادرة لإنقاذ يده اليمنى (فيديو)

وطن – ظهر مراسل قناة “الجزيرة” القطرية بغزة وائل الدحدوح، يتحدث لأول مرة عن طبيعة إصابته الأخيرة في قصف للاحتلال، لافتا إلى أنه حدث لديه تهتك للأعصاب أثر على يده اليمنى، وأن الأطباء أخبروه أنه بحاجة لعملية جراحية من أجل إنقاذها والحفاظ عليها.

وأصيب وائل الدحدوح فيما استشهد زميله المصور سامر أبو دقة، قبل أيام خلال تغطيتهما قصفاً إسرائيلياً على مدرسة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط مناشدات لإجلاء الجرحى المحاصرين في محيط المدرسة.

وائل الدحدوح يكشف طبيعة إصابته لأول مرة

وفي اليوم التالي لإصابته عاد الدحدوح الذي فقد زوجته وابنته وابنه وحفيده في غارة جوية إسرائيلية على خان يونس أواخر أكتوبر الماضي، للعمل مُصرا على مواصلة كفاحه وتغطية جرائم الاحتلال.

وائل الدحدوح وفي مقابلة خاصة على شاشة “الجزيرة” أجراها معه المذيع أحمد طه، الاثنين، قال إنه يشعر بأنه بات جزءا مما يحدث.

وأوضح مراسل الجزيرة ومدير مكتبها بغزة أن إصابته في اليد اليمنى والكتف، وفي أنحاء أخرى من جسده، ولكن بشكل أبسط، وأضاف: “الحمد الله أن الوضع أفضل الآن”.

وكشف أن واحدة من الشظايا ضربت العصب المسؤول عن حركة الكف والأصابع، مضيفاً أن هذا يحتاج إلى وقت طويل للشفاء ويحتاج إلى جراحات تخصصية نادرة ليست موجودة بطبيعة الحال في قطاع غزة، حسب قوله.

وتابع المراسل الشجاع وائل الدحدوح الذي بات مثلا يحتذى للصحفيين أن “هناك جهوداً ربما من أجل البحث عن جهة للعلاج ومحاولة الحفاظ على يده كي تستمر في القيام بواجبها”.

وأضاف بنبرة تسليم بإرادة الله: “نحن راضون بأي نتائج يقدرها الله سبحانه وتعالى.. الله هو الذي يفرغ علينا الصبر ويربط على قلوبنا ويمدنا بالطاقة التي لا نتخيلها نحن في بعض الأحيان”.

وقال الدحدوح أيضا إنه قرر حتى وهو في غرفة العمليات والطوارىء أن يعود إلى عمله بمجرد أن يجري الأطباء الإسعافات اللازمة، ووعد-كما قال- في ساعات المساء أن يكون صباح اليوم التالي أو ظهراً أمام الكاميرا، وهذا ما تحقق له بفضل الله تعالى، كما ذكر.

وكشف أنه لا يزال في المستشفى، لأنهم متواجدون أصلاً في مجمع ناصر الطبي ويذهب لتلقي العلاج في المواعيد المحددة، وبين هذه المواعيد المنتظمة يكون أمام الكاميرا ويزاول عمله كمسؤول لفريق الجزيرة بالقطاع المحاصر.

وأكمل: “هذا الأمر لابد منه حتى عندما فقدت أسرتي عدت إلى عملي بعد مواراتهم الثرى.”

وتابع موضحا: “لا يوجد خيارات أخرى بديلة في غزة فنحن -كما قال – أناس مشردون نازحون نقوم بأداء واجبنا من هذا الواقع المؤلم وأهلينا كذلك”.

والثلاثاء، علق نائب المندوب الأمريكي بمجلس الأمن روبرت وود، على إصابة ومقتل عدد من الصحفيين خلال تغطيتهم للحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وقال خلال كلمة في اجتماع مجلس الأمن، إن الصحفيين في المنطقة لا ينقلون ما يحدث على الأرض، بل يعانون منه أيضًا، منوهًا أن بعضهم فقد العشرات من أفراد عائلتهم.

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وتعرض الصحفي وائل الدحدوح مراسل “الجزيرة” لفقدان عدد من أفراد أسرته في الأسابيع الأولى للحرب، وإصابته قبل بضعة أيام واستشهاد زميله المصور سامر أبو دقة.

وأضاف: “الصحفيون يقتلون ويصابون وهم يمارسون مهنتهم، و2023 أسوأ عام للصحفيين، لا مهمة أنبل من قول الحقيقة، فالصحفيين يرون ما يجري وعلينا حمايتهم”.