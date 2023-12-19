محلل سعودي يدعو أمريكا لقصف صنعاء كما فعلت إسرائيل بغزة (فيديو)

وطن – في نبرة تشف واضحة بالمجازر والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أهالي غزة والأطفال منهم بالذات، دعا المحلل السياسي السعودي المعروف أحمد الركبان، الولايات المتحدة إلى ضرب صنعاء من أجل طرد الحوثيين منها، ولو أدى ذلك إلى قتل الآلاف من الأطفال كما فعلت إسرائيل بأطفال غزة.

وقال السعودي أحمد الركبان خلال مقابلة مع قناة “الحرة” الأمريكية، إن لدى الرئيس الأمريكي أو على الأقل وزير الدفاع أجندة لا تخدم إسرائيل فقط وإنما أيضاً تخدم المنطقة الخليجية.

وأضاف في تصريحات فجرت موجة غضب أن الحوثي يتمركز في صنعاء، ومثلما ضربت إسرائيل غزة وأودت بحياة أكثر من 25 ألف طفل، فإن على الولايات المتحدة أيضاً أن تضرب صنعاء من أجل طرد الحوثي الذي يتمركز وسط المدنيين.

انتقادات حادة لتصريحات أحمد الركبان

وتباينت ردود وتعليقات مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إزاء هذه التصريحات المتصهينة الخطيرة، التي تفتقر بعيدا عن تصهينها إلى أدنى مستوى من الحس الإنساني.

وعلق أحد المغردين: “أتمنى أن أعرف هذا المخلوق كيف يتوضأ ويصلي يومياً، ولمن يصلي وإلى أي قبلة ووجهه يتوجه”.

وعقب “ماهر شاويش”: “هل فعلاً أمثال هؤلاء تجري في عروقهم دماء عربية ؟!”

معارض سعودي يعتبر هذه التصريحات “عار وفضيحة”

من جانبه عبر المعارض السعودي “عمر بن عبدالعزيز” عن اعتقاد بأن حديث هذا الصحفي السعودي تجاه اليمن عار وفضيحة.

وأضاف: “يبرر انتهاكات الصهاينة في غزة، ويريد تكرار ذات الأمر في صنعاء ضد مدنيين.”

وأردف: “خطاب يجمع ما بين الخسة والذلة والمهانة والخضوع. الممتهن ممتهن والإمعة إمعة”.

وأعرب آخر عن اعتقاده بأن “الضيف في المقابلة عبر قناة الحرة من فرجيينا كان مستغرباً من كلام هذا المذلول، وملامحه يظهر عليها الامتعاض والتقزز من كلام هذا الدنيء”.

وقال “سعيد”: “لايدركون حقيقة ما يقولون ولا يضعون في الحسبان أن الأيام يداولها الله بين الناس حسبنا الله ونعم الوكيل.”

فيما تساءل آخر: “ما ذنب الاطفال والأبرياء في غزة.. في اليمن هل كل الاطفال حوثيون توحش غريب”.

ورأى “عبد الحكيم الهنائي” أن “مثل هذه الحثالة ومن كان على شاكلته كثيرين مجرد منحطون عوالق ومنافقون ابتلت بهم أمة محمد .. ليست لهم كرامة أو عزة أو شرف”.

وعلق “نبيل” على تصريح الركبان :” يبرر انتهاكات الصهاينة في غزة ويعترف بعجزه عن مواجهة الحوثي ويطلب دعم أمريكا.. عيال حرا…. صهـاينة اكثر من نتنياهو نفسه”.

وحذر وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، من أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواجه مشكلات كبيرة إذا شكلت قوة دولية في البحر الأحمر.

وقال أشتياني ردا على محاولة أمريكا، إنشاء قوة بحرية دولية في البحر الأحمر بمشاركة 40 دولة، إن لدى طهران سيطرة في البحر الأحمر، وأن “كل الدول حاضرة فيه ولا يمكن لأحد المناورة هناك”.