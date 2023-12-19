مجندة إسرائيلية تفخر وترقص لقتلها فلسطينيين: أهل غزة يجب أن يموتوا (شاهد)

وطن- انتشر مقطع فيديو لمجندة إسرائيلية تعبر عن فخرها بأنها قتلت فلسطينيين اثنين خلال الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وقالت المجندة في بث مباشر على تيك توك: “اللعنة على أهالي غزة.. الناس في غزة بحاجة إلى الموت، أنا قتلت اثنين من الفلسطينيين”.

وأجرت المجندة رقصة تعبيرا عن فرحتها بأنها قتلت الفلسطينيين، وقالت إنها مجندة في جيش الاحتلال وأطلق النار على فلسطينيين.

وعما إذا كانت تشعر بالسعادة عن ذلك، أجابت: “نعم بالطبع،أريد أن أقتل المزيد والمزيد منهم”.

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مجازر إسرائيلية مستمرة

جاء ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، وقد شهد اليوم الـ73 للحرب الإسرائيلية الهمجية مجزرة جديدة في رفح أسفرت عن أكثر من 25 شهيدا، بعد يوم دام استشهد فيه أكثر من 200 فلسطيني، معظمهم من الأطفال.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء هذه الحرب إلى 19 ألفا و453، في حين بلغ عدد المصابين 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.

وكثف الاحتلال الإسرائيلي استهدافه للمستشفيات، حيث أطبق حصاره على مستشفى العودة واعتقل مديره، كما قصف مستشفى الشفاء مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وفي قطاع غزة، قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة، إن أكثر من 100 شهيد معظمهم من الأطفال، ارتقوا في جباليا شمال قطاع غزة نتيجة الغارات والقصف الإسرائيلي، كما أصيب 20 آخرون، في حين يوجد 100 غيرهم تحت الأنقاض.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جباليا شمالي القطاع، في الساعات الماضية، خلّفت 151 شهيدا و313 مصابًا.