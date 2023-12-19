كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية.. شاهد اللحظات الأولى

وطن- جدّدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان، إنها تجدد قصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وانتشرت العديد من المقاطع التي توثق اللحظات الأولى عقب استهداف تل أبيب بالرشقة الصاروخية، مع سماع دوي صفارات الإنذار.

وعلى صعيد الخسائر الإسرائيلية، كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن أكثر من 2800 جندي من قوات الاحتلال يتلقون العلاج في قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع منذ بداية الحرب على غزة.

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وكانت رئيسة قسم التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت إن 18% من الجنود الإسرائيليين المصابين يعانون من أعراض نفسية.

وازدادت خسائر جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية مع اشتداد المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية في محاور قطاع غزة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط وجندي من وحدة “يهلوم” للمهام الخاصة التابعة لسلاح الهندسة والمتخصصة في حروب الأنفاق، وذلك بمعارك في شمال قطاع غزة.

جاء ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال يوم الاثنين، مقتل 7 من جنوده في المعارك الدائرة بقطاع غزة، مما يرفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 137، وفق الأرقام الإسرائيلية.

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 463 قتيلا بين جندي وضابط.