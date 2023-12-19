كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية.. شاهد اللحظات الأولى

وطن- جدّدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقالت كتائب القسام في بيان، إنها تجدد قصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.
بعد 74 يوماً من الحرب على #غزة .. #كتائب_القسام تقصف #تل_أبيب برشقةٍ صاروخية والجيش يقول إنّ ملايين الإسرائيليين يبحثون عن ملجأ!.#المهمه_انجزت #وصلتم_متاخرين #السيسي_الصهيوني #كتايب_االقسام #محمد_بن_سلمان #السيسي_شعب_مصر_اختاره #معبر_رفح #غزه_تستغيث #ادلب #انقذوا_السودان #سوريا… pic.twitter.com/609X5WFjFg
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 19, 2023
وانتشرت العديد من المقاطع التي توثق اللحظات الأولى عقب استهداف تل أبيب بالرشقة الصاروخية، مع سماع دوي صفارات الإنذار.
وعلى صعيد الخسائر الإسرائيلية، كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن أكثر من 2800 جندي من قوات الاحتلال يتلقون العلاج في قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع منذ بداية الحرب على غزة.
-
اقرأ أيضا:
كورنيت القسام يحرق “همر” إسرائيلي بمن فيه من جنود (فيديو)
عدد دبابات إسرائيل التي تفحمت بجنودها في غزة لا يحصى.. فيديو جديد مثير
فيديو يوثق ملاحم المقاومة.. شهادة حية عن تراجع آليات الاحتلال في مواجهات خانيونس
وكانت رئيسة قسم التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت إن 18% من الجنود الإسرائيليين المصابين يعانون من أعراض نفسية.
وازدادت خسائر جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية مع اشتداد المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية في محاور قطاع غزة.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط وجندي من وحدة “يهلوم” للمهام الخاصة التابعة لسلاح الهندسة والمتخصصة في حروب الأنفاق، وذلك بمعارك في شمال قطاع غزة.
جاء ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال يوم الاثنين، مقتل 7 من جنوده في المعارك الدائرة بقطاع غزة، مما يرفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 137، وفق الأرقام الإسرائيلية.
وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 463 قتيلا بين جندي وضابط.