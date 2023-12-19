قطر.. حملة “واجب فلسطين” تجمع أكثر من 200 مليون ريال في ساعات

وطن – حققت حملة “واجب فلسطين” التي انطقلت في قطر، الاثنين، تزامنا مع اليوم الوطني للدولة واستمرت ليوم واحد نجاحا مبهرا واستطاعت جمع أكثر من 200 مليون ريال قطري دعما لغزة وأهلها خلال ساعات قليلة.

وبحسب ما أفادت به جمعية قطر الخيرية، فإن الحملة التي أطلقتْها هيئةُ تنظيم الأعمال الخيرية بدولة قطر، بالشراكة مع الهلال الأحمر القطري، وجمعيّة قطر الخيرية، الاثنين، أسفرت عن جمْع 200.048.750 ريالًا قطريًا (حوالى 55 مليون دولار أميركي) خلال 7 ساعات فقط.

بفضل الله ثم إحسانكم يا هَل قطر تم جمع مبلغ "200,048,750” ريال قطري لصالح حملة #واجب_فلسطين عبر البث المباشر على #تلفزيون_قطر @QatarTelevision لإغاثة أهلنا في فلسطين 🇶🇦🇵🇸 شكراً للمتبرعين أفراداً وشركات وعائلات، ونسأل الله أن يتقبل منكم ويجزيكم بالإحسان إحساناً 🤲🏼🤍 pic.twitter.com/IGsNL7ZcmQ — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) December 18, 2023

الحملة نجحت في جمع مبلغ ضخم لصالح غزة بوقت قياسي

وستذهب هذه التبرعات لدعم أهل غزة، وضمنها مبلغ 100 مليون ريال تبرع به أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لصالح الحملة.

وجاءت هذه الحملة في اليوم الوطني القطري، بهدف دعم أهل غزة وتوفير الاحتياجات العاجلة لهم من دواء وغذاء في ظل الحملة العدوانية التي يتعرضون لها من قبل الكيان المحتل.

سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يتبرع بمبلغ 100 مليون ريال قطري في حملة #واجب_فلسطين لصالح أخواننا في غزة حفظك الله يا تميم الكرم والجود، وأطال في عمرك وعزك، وجعلك ذخراً للامتين العربية والإسلامية pic.twitter.com/I921teNYtz — خالد بن عبدالعزيز آل ثاني (@kaja_althani) December 18, 2023

وتنافس الجميع بهذه الحملة في سباق للتبرع من أجل الفزعة لصالح أهالي غزة، وتم تخصيص منصات لجمع التبرعات في 3 مواقع حيوية بقطر وهي درب الساعي، سوق واقف، الحي الثقافي كتارا.

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هيئة الأعمال الخيرية بقطر أكدت -في بيان لها- أن الحملة تأتي في إطار موقف قطر المساند للشعب الفلسطيني، ولإغاثة ضحايا العدوان على قطاع غزة، خاصة المصابين والأيتام والأرامل والأطفال والمسنين والحوامل.

وأشارت إلى أن الحملة تهدف إلى تلقي التبرعات من شرائح المجتمع كافة، من قطريين ومقيمين، لشراء ما يلزم من احتياجات عاجلة من دواء وغذاء وخيام وكساء ومياه.

وفي تصريحات صحفية قال الأمين العام بالوكالة للهلال الأحمر القطري فيصل محمد العمادي، إن حملة “واجب فلسطين” مثال رائع على الفزعة التضامنية القطرية من مواطنين ومقيمين لصالح الأشقاء في فلسطين وعلى رأسهم أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف العمادي في تصريحاته أنه بفضل التبرعات لصالح الحملة قام الهلال الأحمر القطري بالإعلان عن تسيير باخرة محملة بالمساعدات الإغاثية المتنوعة، والتي تعادل حمولتها شحنات أكثر من 30 طائرة، ومن المرتقب أن تنطلق قريباً من الدوحة لإغاثة المتضررين من العدوان في قطاع غزة.