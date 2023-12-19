عميد إسرائيلي متقاعد: حماس جعلت منظومة الردع أضحوكة وأظهرت عورتنا (شاهد)

وطن- شن العميد الإسرائيلي المتقاعد أمير هسكيل، هجوما حادا على جيش الاحتلال وعلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متحدثا من أمام خيمة عائلات القتلى والأسرى والمحتجزين.

وقال هسكيل مخاطبا الجموع الحاضرة: “في بداية كلامي، أحتاج إلى تعاونكم، وأدعو أيضا رجال الشرطة للمشاركة في ذلك”.

وسأل هسكيل “ماذا يجب أن نفعل الآن، هل نتوقف؟”، فأجاب الحاضرون “لا”، وزاد: “هل نلقي نتنياهو إلى مزبلة التاريخ”، فردوا: “نعم”.

وأشار أمير هسكيل إلى أن 72% من الجمهور الإسرائيلي يؤيد موقف عائلات الأسرى والمحتجزين، مؤكدا أنه على مدى عام نجح نتنياهو وحكومته في تدمير إسرائيل وتدمير النظام القضائي والاقتصاد والشرطة ووزارة التعليم والعلاقات الخارجية مع العالم.

ولفت أمير هسكيل إلى أن نتنياهو نجح في تدمير المجتمع الإسرائيلي وثقة الناس في مؤسساتهم، وأشار إلى نجاح حركة حماس في عهد نتنياهو بالهجوم بأسلحة كلاشينكوف وركوب الدراجات النارية والشاحنات الصغيرة والطيران بالمظلات، وتدمير معسكرات للجيش ومستوطنات وقتل أكثر من 1200 شخص وأسر 240 مدنيا وجنديا ومجندة إلى قطاع غزة.

وتابع: “لقد جعلت حماس الردع الإسرائيلي أضحوكة وأظهرت عورة إسرائيل”.

ويواجه نتنياهو ضغطا هائلا من عائلات الأسرى والمحتجزين الذين يطالبونه بإبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين حتى إن كان ذلك على حساب وقف الحرب على غزة وإطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

اعتصام أهالي الأسرى أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية

وكان مئات المتظاهرين وعائلات الأسرى الإسرائيليين قد بدأوا اعتصاما أمام مدخل وزارة الدفاع بمنطقة الكرياه في تل أبيب، مطالبين بخطة فورية للإفراج عن المحتجزين.

ونصب المتظاهرون وعائلات الأسرى لدى المقاومة، خياما أمام مدخل وزارة الدفاع بتل أبيب، وعلقوا أسماء وصور المحتجزين على جدار مجاور.

واتهم تجمع عائلات المحتجزين حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم الاهتمام بمصير أبنائهم في ظل العملية العسكرية.

وزاد حراك أهالي الأسرى، بعد مقتل 3 من المحتجزين “بالخطأ” على يد قوات إسرائيلية بمنطقة الشجاعية في غزة، يوم الجمعة، علاوة على إعلان جيش الاحتلال، السبت، مقتل إحدى المحتجزات الإسرائيليات في القطاع.