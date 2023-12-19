أشرقت أحمد طفلة “ذا فويس كيدز” بفيديو صدم الجمهور! (شاهد)

وطن – شاركت أشرقت أحمد، التي أبهرت لجنة تحكيم برنامج المسابقات الغنائيّ (ذا فويس كيدز)، قبل 5 سنوات، مقطع فيديو، فاجأ الجمهور بسبب تغيّر ملامحها التي عرفها الجمهور .

ونشرت أشرقت أحمد التي اشتهرت بأغنية “أما براوة” للفنانة نجاة الصغيرة، في البرنامج، فيديو جديد، تظهر فيه وقد كبرت في العمر، ولم تعد تلك الطفلة التي عرفها المتابعون قبل 5 سنوات .

وعبّر الجمهور عن صدمتهم من مظهر “أشرقت” الذي تغيّر كثيراً، وقالت إحدى المتابعات: “كنت أشوفها طفلة الآن اشوفني الطفلة أنا”.

وكتبت أخرى: “كيف يكبرون بسرعه هؤلاء!؟”. بينما أشاد البعض بصوتها الغنائي الجميل.

أما على حسابها في انستغرام، فتشارك “أشرقت” بعضاً من جوانب حياتها، فنراها أحياناً بإطلالات بمكياج، وأحياناً أخرى تظهر على طبيعتها دون مساحيق تجميل.

وحارب الفنان تامر حسني -عضو لجنة تحكيم ذا فويس كيدز– وقتها، على ضمها لفريقه، وصارت بينهما صداقة بعد ذلك، وتأهلت للمرحلة النهائية لكنها لم تفز باللقب.