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    الهدهد

    وفاة نواف الأحمد.. قنبلة غضب كويتية من شبكة mbc السعودية.. فما القصة؟

    الشبكة السعودية أصدرت بيانا في محاولة لاحتواء الغضب لكنها فشلت
    خالد السعديبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات3 دقائق
    نواف الأحمد الجابر الصباح
    أمير الكويت الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح

    وطن – انفجرت قنبلة من الغضب بين الكويتيين، بسبب طريقة تفاعل شبكة “mbc” مع وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

    وتداول النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، صورة لتفاعل القناة السعودية مع رحيل الشيخ نواف الصباح، مكتفية بعبارة “وفاة نواف الأحمد”، ما اعتبره الكويتيون انتقاصا من أميرهم الراحل.

    تعامل قناة MBC مع خبر إعلان وفاة نواف الأحمد الجابر الصباح
    تعامل قناة MBC مع خبر إعلان وفاة نواف الأحمد الجابر الصباح

    غضب عارم

    وتحولت منصة إكس، بين النشطاء وتحديد من قبل الكويتيين إلى مسرح للتعبير عن غضبهم من طريقة تناول القناة السعودية.

    وقالت جيهان العوضي: “قمة في قلة الأدب وليست شيء جديد عليهم.. ما حد طلب منكم تعلنون عن وفاة شيخ الكويت.. وإذا بتعلنون يا تعلنون بدب وتحترمون شعبه وتوخرون عن الفتن يا لا تعلنون”.

    تعليق جيهان العوضي
    تعليق جيهان العوضي على تعامل قناة MBC مع خبر وفاة أمير الكويت

    وكتب أسامة أبو بكر: “قلنا دائما بأن قنوات الصهينة العربية وإم بي سي وسكاي نيوز والتي على شاكلتها تفتقر للدين والأخلاق والمهنية، ولذا لا يستغرب أن تتواقح مع خبر وفاة الشيخ نواف الصباح رحمه الله، والذي كان معروفا بخلقه وصلاته ينبغي مقاطعتها وبالأخص من أهل الكويت”.

    وغرد عادل الراشد: “مالك قناة إم بي سي بصفة خاصة غير المحترم وليد الإبراهيم، إعلان قناتك الإخبارية عن وفاة امير دولة الكويت بهذه الطريقة يبين لنا بأنك لست محل احترام وقليل قدر وإنسان ناقص، لذلك قمت بالاستنقاص من الصفة الاسمية للراحل المغفور له سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح أمير دولة الكويت”.

    وقال أحمد العنزي: “وليد الإبراهيم مالك قناة إم بي سي من غير تحية، إعلان قناتك عن وفاة أمير دولة الكويت بهذه الطريقة يبين لنا بأنك إنسان فاشل وغير محترم وقليل أدب”.

    بيان إم بي سي لاحتواء الغضب

    وبعد انفجار موجة الغضب العارمة، حاولت الشبكة السعودية امتصاص حالة الغضب بإصدارها بيانا نعت فيه وفاة أمير الكويت، عند الحادية عشرة من مساء الأحد، أي بعد نحو 36 ساعة من رحيله.

    وقالت الشبكة السعودية في بيانها: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم مجموعة ام بي سي mbc بخالص التعزية والمواساة إلى الشعب الكويتي الشقيق في وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، سائلين المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته”.

    نشطاء يصفعون الشبكة مجددا

    إلا أن النشطاء انتبهوا جيدا لمخزى بيان الشبكة السعودية، وواصلوا في شن الهجوم عليها.

    فقالت ناشطة كويتية: “المقاطعة آتية إن لم تعتذروا عن (عبارة وفاة نواف الأحمد)”.

    وذكرت نادية: “عدلوا الصورة اللي حاطينها وترا عيب”.

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