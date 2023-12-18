وفاة نواف الأحمد.. قنبلة غضب كويتية من شبكة mbc السعودية.. فما القصة؟

وطن – انفجرت قنبلة من الغضب بين الكويتيين، بسبب طريقة تفاعل شبكة “mbc” مع وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وتداول النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، صورة لتفاعل القناة السعودية مع رحيل الشيخ نواف الصباح، مكتفية بعبارة “وفاة نواف الأحمد”، ما اعتبره الكويتيون انتقاصا من أميرهم الراحل.

غضب عارم

وتحولت منصة إكس، بين النشطاء وتحديد من قبل الكويتيين إلى مسرح للتعبير عن غضبهم من طريقة تناول القناة السعودية.

وقالت جيهان العوضي: “قمة في قلة الأدب وليست شيء جديد عليهم.. ما حد طلب منكم تعلنون عن وفاة شيخ الكويت.. وإذا بتعلنون يا تعلنون بدب وتحترمون شعبه وتوخرون عن الفتن يا لا تعلنون”.

وكتب أسامة أبو بكر: “قلنا دائما بأن قنوات الصهينة العربية وإم بي سي وسكاي نيوز والتي على شاكلتها تفتقر للدين والأخلاق والمهنية، ولذا لا يستغرب أن تتواقح مع خبر وفاة الشيخ نواف الصباح رحمه الله، والذي كان معروفا بخلقه وصلاته ينبغي مقاطعتها وبالأخص من أهل الكويت”.

قلنا دائما بأن قنوات الصهيننة

"العربية" و (إم بي سي) و "سكاي نيوز" والتي على شاكلتها

تفتقر للدين والأخلاق والمهنية

ولذا لا يستغرب أن تتواقح مع خبر وفاة الشيخ نواف الصباح رحمه الله ، والذي كان معروفا بخلقه وصلاته

ينبغي مقاطعتها وبالأخص من أهل #الكويت #قاطعوا_إم_بي_سي pic.twitter.com/9L8iAQnG0l — د أسامة أبوبكر (@Osama_AbuBakr) December 18, 2023

وغرد عادل الراشد: “مالك قناة إم بي سي بصفة خاصة غير المحترم وليد الإبراهيم، إعلان قناتك الإخبارية عن وفاة امير دولة الكويت بهذه الطريقة يبين لنا بأنك لست محل احترام وقليل قدر وإنسان ناقص، لذلك قمت بالاستنقاص من الصفة الاسمية للراحل المغفور له سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح أمير دولة الكويت”.

مالك قناة ام بي سي بصفة خاصة الغير محترم وليد الابراهيم اعلان قناتك الاخبارية عن وفاة امير دولة الكويت بهذه الطريقة يبين لنا بأنك لست محل احترام وقليل قدر وانسان ناقص لذلك قمت بالاستنقاص من الصفة الاسمية للراحل المغفور له/

سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر المبارك الصباح امير دولة… pic.twitter.com/JUizznEw4g — ᗩ𝖽𝖾𝗅 ᗰ ᗩ𝗅𝗋𝖺𝗌𝗁𝖾𝖽 ⚖️ (@AAlraashed) December 16, 2023

وقال أحمد العنزي: “وليد الإبراهيم مالك قناة إم بي سي من غير تحية، إعلان قناتك عن وفاة أمير دولة الكويت بهذه الطريقة يبين لنا بأنك إنسان فاشل وغير محترم وقليل أدب”.

وليد الابراهيم مالك قناة ام بي سي من غير تحية اعلان قناتك عن وفاة امير دولة الكويت بهذه الطريقة يبين لنا بأنك انسان فاشل وغير محترم وقليل أدب .. #الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح #الكويت @MBCGroup pic.twitter.com/IZSNpPBEOt — أحمد فريح العنزي (@78o8e) December 16, 2023

بيان إم بي سي لاحتواء الغضب

وبعد انفجار موجة الغضب العارمة، حاولت الشبكة السعودية امتصاص حالة الغضب بإصدارها بيانا نعت فيه وفاة أمير الكويت، عند الحادية عشرة من مساء الأحد، أي بعد نحو 36 ساعة من رحيله.

وقالت الشبكة السعودية في بيانها: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم مجموعة ام بي سي mbc بخالص التعزية والمواساة إلى الشعب الكويتي الشقيق في وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، سائلين المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته”.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

تتقدم مجموعة ام بي سي mbc بخالص التعزية والمواساة إلى الشعب الكويتي الشقيق في وفاة سمو ⁧#الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح⁩

أمير دولة الكويت ،سائلين المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون — MBC Group (@MBCGroup) December 17, 2023

نشطاء يصفعون الشبكة مجددا

إلا أن النشطاء انتبهوا جيدا لمخزى بيان الشبكة السعودية، وواصلوا في شن الهجوم عليها.

فقالت ناشطة كويتية: “المقاطعة آتية إن لم تعتذروا عن (عبارة وفاة نواف الأحمد)”.

وذكرت نادية: “عدلوا الصورة اللي حاطينها وترا عيب”.