نسرين طافش تثير الجدل بفستان مكشوف الصدر وأكمام الكوفية الفلسطينية! (صور)

وطن – تعرّضت الفنانة السورية نسرين طافش لانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ، بسبب طريقة “تضامنها” مع فلسطين وغزة التي تتعرضت لحرب اسرائيلية غاشمة منذ أكثر من 70 يوماً.

جاء ذلك بعدما نشرت نسرين طافش صوراً على حسابها في انستغرام، خلال حضورها عرض الفيلم الفلسطيني (الأستاذ) في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وظهرت نسرين طافش وهي ترتدي فستاناً أسود اللون (مفتوحاً عند منطقة الصدر)، بينما كانت أكمام الفستان تحمل الكوفية الفلسطينية، في رسالةٍ دعم منها لفلسطين.

ولم تلاقي طريقة تضامن الفنانة نسرين طافش مع فلسطين، إعجاب رواد مواقع التواصل، إذ قال أحدهم مستغرباً: “هو دة الدعم؟”، بينما كتب آخر: “تدعم بأكمامها!. يكفي استخفاف بدماء الفلسطينيين، لا يحتاجون دعماً من هؤلاء”.

في المقابل، عبّر قسم آخر من جمهور الفنانة عن إعجابهم بإطلالتها، وأسلوبها في التضامن مع الشعب الفلسطيني.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Nesreen Tafesh‎‏ (@‏‎nesreentafesh‎‏)‎‏

وجرى افتتاح الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي، التي تقام في الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وبدأت النسخة السادسة للمهرجان -والتي انطلقت استثنائيا بعد تأجيل مرتين نظرا للحرب على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي- بعرض فيديو قصير لمشاهد من أفلام تتناول معاناة الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ.

وقد ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء هذه الحرب إلى قرابة 19 ألفا وأكثر من 51 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.