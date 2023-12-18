مقدمة المُعلق حسن العيدروس المؤثرة في مباراة خيرية “لأجل فلسطين” (شاهد)

وطن- علق المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس على مجريات المباراة الخيرية “لأجل فلسطين” في قطر، التي جمعت نجوم كرة القدم والإعلاميين المؤثرين على مستوى الوطن العربي على أرضية ملعب “استاد المدينة التعليمية”.

وقال المعلق اليمني العيدروس في مقدمة مؤثرة عن فلسطين خلال تعليقه على مجريات المباراة الخيرية التي حملت شعار “لأجل فلسطين”، ” هنا قطر حيث لا تغيب عنها الحبيبة فلسطين”.

مباراة خيرية “لأجل فلسطين”

وتابع، ” كما لا تغيب عنها الضمائر الحية ولا عن القلوب النابضة ولا عن المشاعر الصادقة، فلسطين موطن الصابرين من فيها قلوبنا تسكن ويجري حبها في عروقنا مجرى الدم”.

وواصل العيدروس، “بلد الأنبياء وهبط الرسالات ومسرى الرسول وقبلة الأرواح.. فلسطين شجرة الزيتون وأرض الكفاح وتربة التضحيات ومنبع الكرامة وبيت البطولة والإباء، فلسطين من لها على الأمة فضل ولها علينا دينٌ لا يوفى إلى يوم الحساب”.

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التضامن مع فلسطين

وختم، “فهي التي وحدتنا في يوم الفرقة، وهي التي أيقظتنا من السبات .. وهي التي علمتنا العزة في أسمى معانيها وعلمتنا الصبر، وهي تعيش كل صنوف الظلم من أجلها ولأجلها سنتضامن”.

وشارك في المباراة الخيرية ” لأجل فلسطين” التي أقيمت على ملعب ” استاد المدينة التعليمية” في العاصمة القطرية الدوحة، نجوم كرة القدم الإعلاميين المؤثرين على مستوى الوطن العربي، لعل من أبرزهم الفلسطيني عبد اللطيف البهداري والمصري عصام الحضري والقطري محمد سعدون الكواري والمؤثر محمد عدنان وأبو فلة وأشرف بن شرقي وبدر بانون وغيرهم.

وهدفت تلك المبادرة الخيرية التي حملت شعار “لأجل فلسطين”، تخصيص 20 مليون ريال قطري لصالح جهود إغاثة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي في قطاع غزة، منذ ال7 من شهر أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد وصلت إلى نحو 19 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء، وأصيب ما يزيد عن 51 ألف بجراح مختلفة حتى الآن، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.