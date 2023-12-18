مجندة إسرائيلية كادت تقتل نفسها خلال قصف غزة بالمدفعية! (شاهد)

وطن – تداولت وسائل إعلام عبرية مقطع فيديو لجندية إسرائيلية تقف قرب فوهة مدفع إسرائيلي خلال إطلاق قذيفة على قطاع غزة، قبل أن تتراجع إلى الخلف وتهوي من مكان عال من شدة تأثير عملية الإطلاق.

وأظهر المقطع الجندية وهي تقف فوق تلة صغيرة وكأنها تلتقط صورة سيلفي أمام فوهة المدفع، ويتم إطلاق القذيفة من فوق رأسها مما يجعلها تتراجع وتهوي إلى المنحدر.

متداول | من المسافة صفر.. وسائل إعلام عبرية تتداول تسجيلا لجندية تقف قرب فوهة مدفع إسرائيلي خلال إطلاق قذيفة على قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/dkqVuulOCT — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 18, 2023

الجندية أصيب بجروح بالغة

وأشارت وسائل إعلام عبرية الى أن المجنّدة الإسرائيلية التي ظهرت بالمقطع أصيبت بجروح بالغة.

ولم تعرف أسباب ما قامت به المجندة، ولكن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أعربوا عن اعتقادهم أنها في حالة نفسية غير متوازنة أو أنها مدمنة خمر أو مخدرات، لأن ما قامت به أشبه بالانتحار، وهو أمر ليس مستبعداً في ظل انهيار المعنويات النفسية لجنود الاحتلال مع ازدياد الخسائر البشرية.

وفي هذا السياق علق مغرد:”جيش الحفاظات والحريم والجهال.. سكرانة يمكن”.

فيما عبر “أحمد المنصور” عن اعتقاده بأن هذا يثبت أن جيش الاحتلال جيش غير مدرب التدريب الكافي، وما كان يشاع حول قوته هو فقاعة نفختها أمريكا وفجرتها القسام بعملية طوفان الأقصى”.

بينما سخرت إيمان من المجندة الإسرائيلية بقولها: “هذي هي النيران الصديقة التى تكلموا عنها”.

جدير بالذكر أنه في اليوم الـ73 من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة سقط أكثر من 100 شهيد -معظمهم من الأطفال- في مجازر جديدة للاحتلال بمخيم جباليا.

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وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، بمقتل المزيد من الضباط والجنود في معارك جنوبي القطاع.