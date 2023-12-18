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    كويتي يسب الأمير الراحل نواف الصباح بعد وفاته.. شاهد الفيديو الذي تسبب في القبض عليه

    أمير الكويت توفي يوم السبت وجرى تشييع جثمانه يوم الأحد في مراسم اقتصر الحضور فيها على أقاربه
    سالم حنفيبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    أمير الكويت الراحل نواف الصباح
    أمير الكويت الراحل نواف الصباح

    وطن – أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وُصف بأنه يتضمن إساءة لأمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح.

    وقال بيان صادر عن الوزارة، نشرته عبر حسابها بمنصة “إكس“: “رصدت الأجهزة الأمنية المختصة، حساب قام بنشر عدة مقاطع فيديو تم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن قيام أحد الأشخاص بالتطاول والإساءة للقيادة السياسية”.

    وأضاف أن هذا السلوك يعد جريمة وفقاً لقانون أمن الدولة الداخلي، موضحا أنه بعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبطه وجاري احالته لجهات الإختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحقه.

    فيديو الإساءة لأمير الكويت

    وكان نشطاء كويتيون قد تداولوا مقطع فيديو لشخص يتضمن ما سُمِّيت إساءة لأمير الكويت الراحل، تحدث فيه عن الأخير قائلا: “كلـ… وراح”، كما سبّ آل الصباح (العائلة الأميرية).

    وفاة أمير الكويت

    وتوفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح يوم السبت، وجرى تشييع جثمانه يوم الأحد، في مراسم اقتصر الحضور فيها على أقاربه، فيما أصبح ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للبلاد.

    وكان أمير الكويت الراحل نواف الأحمد الصباح قد دخل المستشفى في نهاية نوفمبر / تشرين الثاني الماضي بسبب وعكة صحية طارئة.

    وسمّي الشيخ نواف وليا للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي في سبتمبر/أيلول من ذلك العام عن 91 عاما.

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