كويتي يسب الأمير الراحل نواف الصباح بعد وفاته.. شاهد الفيديو الذي تسبب في القبض عليه

وطن – أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وُصف بأنه يتضمن إساءة لأمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وقال بيان صادر عن الوزارة، نشرته عبر حسابها بمنصة “إكس“: “رصدت الأجهزة الأمنية المختصة، حساب قام بنشر عدة مقاطع فيديو تم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن قيام أحد الأشخاص بالتطاول والإساءة للقيادة السياسية”.

وأضاف أن هذا السلوك يعد جريمة وفقاً لقانون أمن الدولة الداخلي، موضحا أنه بعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبطه وجاري احالته لجهات الإختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحقه.

الإعلام الأمني:

رصدت الأجهزة الأمنية المختصة ، حساب قام بنشر عدة مقاطع فيديو تم تداولها في بعض مواقع التواصل الإجتماعي وتتضمن قيام أحد الأشخاص بالتطاول والإساءة للقيادة السياسية مما يعد جريمة وفقاً لقانون أمن الدولة الداخلي، وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبطه وجاري احالته… pic.twitter.com/upZ304McL9 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) December 17, 2023

فيديو الإساءة لأمير الكويت

وكان نشطاء كويتيون قد تداولوا مقطع فيديو لشخص يتضمن ما سُمِّيت إساءة لأمير الكويت الراحل، تحدث فيه عن الأخير قائلا: “كلـ… وراح”، كما سبّ آل الصباح (العائلة الأميرية).

وفاة أمير الكويت

وتوفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح يوم السبت، وجرى تشييع جثمانه يوم الأحد، في مراسم اقتصر الحضور فيها على أقاربه، فيما أصبح ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للبلاد.

وكان أمير الكويت الراحل نواف الأحمد الصباح قد دخل المستشفى في نهاية نوفمبر / تشرين الثاني الماضي بسبب وعكة صحية طارئة.

وسمّي الشيخ نواف وليا للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي في سبتمبر/أيلول من ذلك العام عن 91 عاما.