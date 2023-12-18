كورنيت القسام يحرق “همر” إسرائيلي بمن فيه من جنود (فيديو)

وطن – بثت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، مشاهد مصورة، لاستهداف جيب “همر” بصاروخ كورنيت مضاد للدروع شمال شرق بيت لاهيا .

وتظهر المشاهد تحرك قافلة لآليات عسكرية إسرائيلية، ومن ضمنها جيبات من نوع “همر”، قبل استهداف مقاتلي كتائب القسام، الألية الأخيرة بصاروخ كورنيت .

وأصيب جيب “الهمر” إصابة ماشرة بمن فيه من جنود، أدّت لحدوث انفجار كبير، واشتعال النيران فيه.

وفي اللقطات التي بثتها “القسام” يظهر جنود ملقون على الأرض. فيما سارع جنود آخرون لنقلهم من محيط الجيب المستهدف.

ويسمع في الفيديو، تكبيرات مقاتلي “القسام” من موقع تصوير العملية، وقول أحدهم: “يا أبناء شعبنا هذا ثأرنا للمسجد الأقصى ومقدساتنا، الله أكبر والعزة للإسلام. ها هم الجنود الحمقى يصيحون ويركضون ويفرّون. وها هو الجندي يزحف ويحترق، ها هم القتلى يتناثرون”.

اقرأ أيضاً:

وجاء بثّ هذه العملية بعد ساعاتٍ قليلة من نشر كتائب القسام، مقطع فيديو بعنوان “وصلتم متأخرين، المهمة أنجزت”، رداً على اعلان الاحتلال اكتشاف ما قال إنه اضخم نفق يصل إليه في غزة.

بعد إعلان الاحتلال اكتشاف ما قال إنه اضخم #نفق يصل إليه في #غزة … #كتائب_القسام تنشر: #وصلتم_متأخرين، #المهمة_أنجزت ..

وتعرض مشاهد من عملية اقتحام مقاتليها #معبر_ايرز خلال هجوم السابع من أكتوبر في إشارة إلى أنهم استخدموا النفق لتنفيذ العملية التي قتلوا وأسروا خلالها عددا كبيرا… pic.twitter.com/qQeJZiK0JZ — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 18, 2023

وفي اليوم الـ73 من العدوان على قطاع غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء هذه الحرب إلى قرابة 19 ألفا وأكثر من 51 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.

في حين، تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام، بثّ وتوثيق عملياتها ضدّ جيش الاحتلال المتوغل في قطاع غزة.