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    الهدهد

    كورنيت القسام يحرق “همر” إسرائيلي بمن فيه من جنود (فيديو)

    عملية نوعية أخرى توثقها كتائب القسام ضدّ جيش الاحتلال في قطاع غزة
    أنس السالمبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    تدمير جيب همر بصاروخ كورنيت
    لحظة تدمير جيب همر بصاروخ كورنيت شمال بيت لاهيا

    وطن – بثت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، مشاهد مصورة، لاستهداف جيب “همر” بصاروخ كورنيت مضاد للدروع شمال شرق بيت لاهيا .

    وتظهر المشاهد تحرك قافلة لآليات عسكرية إسرائيلية، ومن ضمنها جيبات من نوع “همر”، قبل استهداف مقاتلي كتائب القسام، الألية الأخيرة بصاروخ كورنيت .

    وأصيب جيب “الهمر” إصابة ماشرة بمن فيه من جنود، أدّت لحدوث انفجار كبير، واشتعال النيران فيه.

    وفي اللقطات التي بثتها “القسام” يظهر جنود ملقون على الأرض. فيما سارع جنود آخرون لنقلهم من محيط الجيب المستهدف.

    استهداف جيب همر بصاروخ كورنيت
    جنود يحاولون سحب المصابين بعد استهداف جيب الهمر بصاروخ كورنيت

    ويسمع في الفيديو، تكبيرات مقاتلي “القسام” من موقع تصوير العملية، وقول أحدهم: “يا أبناء شعبنا هذا ثأرنا للمسجد الأقصى ومقدساتنا، الله أكبر والعزة للإسلام. ها هم الجنود الحمقى يصيحون ويركضون ويفرّون. وها هو الجندي يزحف ويحترق، ها هم القتلى يتناثرون”.

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    وجاء بثّ هذه العملية بعد ساعاتٍ قليلة من نشر كتائب القسام، مقطع فيديو بعنوان “وصلتم متأخرين، المهمة أنجزت”، رداً على اعلان الاحتلال اكتشاف ما قال إنه اضخم نفق يصل إليه في غزة.

    وفي اليوم الـ73 من العدوان على قطاع غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء هذه الحرب إلى قرابة 19 ألفا وأكثر من 51 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.

    في حين، تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام، بثّ وتوثيق عملياتها ضدّ جيش الاحتلال المتوغل في قطاع غزة.

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