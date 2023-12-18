في ظل شح المياه.. فلسطينيون يستخدمون مياه الأمطار لغسل الملابس في غزة (فيديو)

وطن- في مشهد مأساوي وصعب تداول النشطاء الفلسطينيون مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، لعائلات غزية تستخدم مياه الأمطار لغسل الملابس في ظل شح المياه وعدم توفرها بعد قطعها من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية حربه على قطاع غزة.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، طفل فلسطيني صغير وهو يغسل أحد ملابسه بمياه الأمطار الساقطة على سطح منزل عائلته في مشهد صعب ومأساوي.

فلسطينيون يستخدمون مياه الأمطار لغسل الملابس في غزة

كما ويبين مقطع الفيديو العديد من الملابس الملقاه على سطح بناية المنزل الموضوع عليها مسحوق الغسيل تمهيداً لغسلها بمياه الأمطار في ظل المنخفض الجوي البارد الذي يضرب فلسطين هذه الأيام.

ولم يقتصر أمر استخدام مياه الأمطار على غسيل الملابس فحسب، بل إن العديد من العائلات تقوم بجمع مياه الأمطار من أجل الشرب في ظل عدم وفرة المياه وشحها بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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قطع المياه والكهرباء

وكان الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان حربه على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قد قطع المياه والكهرباء والاتصالات والانترنت عن القطاع، من أجل التغطية عن حجم جرائمه البشعة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ وعزل تلك المدينة عن التواصل مع العالم الخارجي.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي نحو 1700 مجزرة بحق المدنيين خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة، من خلال قصف الأحياء السكنية والمباني والمساجد والمدارس والمشافي على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار، كان آخرها استهداف مدفعية الاحتلال مجمع الشفاء الطبي الذي يأوي النازحين بداخله، ارتقى على إثرها العشرات من الشهداء.

ووفق الحصيلة الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد ارتقى أكثر من 19 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب ما يزيد عن 51 ألف آخرين بجراح مختلفة، فيما لا يزال نحو 8 ألاف وأكثر في عتاد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة بفعل الحرب الإسرائيلية على غزة.