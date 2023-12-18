تسريب وثيقة سرية عن زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري .. كيف ردّت الفنانة؟

وطن – كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، حقيقة ما يتداول عن زواجها من ثري عربي قطري، بعد تسريب وثيقة سرية عن الزواج.

وتلقت غادة عبد الرازق سؤالا من مجهول خلال مشاركتها في برنامج “كتاب الشهرة” عبر قناة الجديد اللبنانية، قال فيه: “إلى الشيخة غادة عبد الرازق، اتجوزتي من ثري قطري من عائلة، هل لديك الجرأة للإفصاح عن اسمه لأول مرة؟”

وردت غادة نافية ذلك: “لو تعرفوا قولي اسمه.. أحلف على المصحف اني ما اتجوزتش ثري قطري”.

وفي ديسمبر الماضي، انفصلت الفنانة المصرية عن زوجها الـ12، مدير التصوير هيثم زنيتا.

تحرش محمد سامي بغادة عبدالرازق

وروت غادة عبدالرازق تفاصيل حادثة قديمة حينما تعرضت للتحرش، بينما كانت في سيارة عائلتها، مشيرةً إلى أنها كانت تعاني آنذاك من إصابة في قدمها.

كما نفت الفنانة المصرية ما يتداول عن تعرضها للتحرش من المخرج محمد سامي.

كما هاجمت غادة عبد الرازق الرقص الشرقي للرجل، وعبّرت عن رفضها الزواج من مسيحي، قائلةً: “لازم يغيّر ديانته لإتزوج منه”.

وخلال الحلقة علقت غادة عبد الرازق، على تصريحات الفنانة رانيا يوسف، حول قبول أن تعيش ابنتها تجربة المساكنة، ولن تعارضها، وقالت إنها تقبل بأن تقدم حفيدتها على تجربة المساكنة، وقالت: “هم مش هيفكروا في الموضوع ده ولا هيوصلوله لأنهم عارفين ومتربيين إن ده حرام وما ينفعش”.

وخلال الحلقة تحدثت غادة عبد الرازق، عن دورها المثير في فيلم الأجندة الحمراء، وقالت إنه تم ظلمها وتصنيفها كممثلة اغراء بسبب هذا الفيلم.

وأضافت غادة عبد الرازق، أنه تم إجبارها على ارتداء قميص نوم بأحد مشاهد الفيلم، ولم تتمكن من الرفض لأنها كانت تعمل بتصاريح من نقابة المهن التمثيلية في ذلك الوقت، وهددوها بشكوتها في النقابة.

وأوضحت غادة عبد الرازق، أنها شعرت بالخوف بعد تهديدها، فوافقت على تصوير المشهد.

وكشفت غادة عبد الرازق، أن نجم شباك التذاكر في مصر هو الفنان كريم عبد العزيز وليس محمد رمضان، وعلقت قائلة: “أنا في المطبخ وعارفة.. بس يمكن يكونوا بيضحكوا عليه ويقولوله إنه نمبر وان في الإيرادات”.