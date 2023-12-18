أفعى ضخمة تصاب بالشلل بعد هجوم النمل عليها! (فيديو نادر)

وطن – وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، مشهدًا نادرًا يظهر إصابة أفعى ضخمة بالشلل بسبب هجوم مستعمرة من النمل.

في الفيديو، تظهر الأفعى وهي تدخل عش النمل، وسرعان ما تبدأ مستعمرة النمل في الهجوم عليها، حيث يتسللون إلى جسدها ويهاجمون أعضائها الداخلية.

ونتيجة لهذا الهجوم، تصاب الأفعى بالشلل، حيث تصبح عاجزة عن الحركة، ولا يستطيع النمل النجاة منها.

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ويُظهر الفيديو قوة النمل وتكتفه عندما يدخل أحد عليه في مستعمرته، حيث يمكنهم شل حركة حيوانات أكبر منهم بكثير.

ومقطع فيديو المشار إليه من أحد الأفلام الوثائقية عن عالم الحيوان في أفريقيا.