Close Menu
    فيديو

    أفعى ضخمة تصاب بالشلل بعد هجوم النمل عليها! (فيديو نادر)

    "تظهر الأفعى وهي تدخل عش النمل وسرعان ما تبدأ مستعمرة النمل في الهجوم عليها"
    أنس السالمبواسطة لا توجد تعليقات1 دقائق
    إصابة أفعى ضخمة بالشلل بعد هجوم النمل عليها
    هجوم النمل على أفعى ضخمة

    وطن – وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، مشهدًا نادرًا يظهر إصابة أفعى ضخمة بالشلل بسبب هجوم مستعمرة من النمل.

    في الفيديو، تظهر الأفعى وهي تدخل عش النمل، وسرعان ما تبدأ مستعمرة النمل في الهجوم عليها، حيث يتسللون إلى جسدها ويهاجمون أعضائها الداخلية.

    أفعى ضخمة تصاب بالشلل بسبب هجوم مستعمرة من النمل
    هجوم النمل على الافعى اصابها بالشلل!

    ونتيجة لهذا الهجوم، تصاب الأفعى بالشلل، حيث تصبح عاجزة عن الحركة، ولا يستطيع النمل النجاة منها.

    • اقرأ أيضاً: 
    حينما تغضب أفعى أناكوندا .. هذا ما تفعله! (فيديو)
    فيديو الطفل وأفعى البايثون الضخمة يعود للتداول .. ما القصة! (شاهد)

    ويُظهر الفيديو قوة النمل وتكتفه عندما يدخل أحد عليه في مستعمرته، حيث يمكنهم شل حركة حيوانات أكبر منهم بكثير.

    هجوم النمل على الأفعى
    هجوم النمل على الأفعى

    ومقطع فيديو المشار إليه من أحد الأفلام الوثائقية عن عالم الحيوان في أفريقيا.

     

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.