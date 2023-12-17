محمد الحسن الددو يقطع محاضرته بسبب “أبو عبيدة” .. شاهد ما حدث

وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للعلامة الموريتاني محمد الحسن الددو، وهو يحتفي بطفل قاطع محاضرته وبدا مرتدياً زيا مشابهاً للباس المتحدث باسم كتائب القسام “أبو عبيدة”.

وأظهر الفيديو المتداول العلامة الموريتاني الددو وهو يجلس أمام الجمهور في إحدى محاضراته حول “الثقافة الشنقيطية والآخر”، ويرى طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره مرتدياً الزي العسكري وملثمً بكوفية على طريقة الناطق العسكري باسم كتائب القسام “أبوعبيدة” الذي تحول إلى رمز للمقاومة الفلسطينية وأيقونة من أيقوناتها.

العلامة الموريتاني محمد الحسن الددو يحتفي بطفل قاطع محاضرته وهو يرتدي زيا مشابها للباس المتحدث باسم “القسام” أبو عبيدة” #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/TfA7FsJBD7 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 16, 2023

وظهر الطفل وهو يقترب من الددو الذي بدا يرحب به بحفاوة، ثم يرفعه عاليا ويضعه على كتفه الأيسر وسط تصفيق حاد من الحضور قبل أن يأتي شخص ويأخذ الطفل.

اقرأ أيضا:

وفي آخر تصريحات له الجمعة، أكد أبوعبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن الشعب الفلسطيني والمقاومة يواجهان قوة فتاكة، بغطاء أمريكي، على مدار 70 يومًا منذ بداية معركة طوفان الأقصي.

وأضاف أبوعبيدة في كلمة مصورة رصدتها (وطن) وقتها، أن مقاتلي حماس “يستبسلون ويخوضون معارك بطولية”، لافتًا أنهم تمكنوا في الأيام الخمسة الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية صهيونية في عدة محاور.

وقال أبو عبيدة إن المجاهدين بكتائب القسام استخداموا القذائف المضادة للتحصينات في الوقت الذي يستخدم فيه العدو المرتزقة خلال العملية التي يدعي أنها حرب وجودية، ورغم ذلك مجاهدينا الأبطال لا تزال أياديهم على الزناد، يتربصون في الاحتلال بكل شارع وحيّ.

هذا وشدد المتحدث باسم كتائب القسام على أن ما يعلن عنه جيش العدو من أعداد للقتلى غير حقيقي، وشهادات وروايات المجاهدين في قتلهم لجنود العدو المشاة توثق أضعاف العدد المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي.