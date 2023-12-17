تفاصيل مقتل دبلوماسي فرنسي في غارة إسرائيلية على غزة وطلب عاجل من باريس

وطن – قتل دبلوماسي فرنسي في غزة، متأثرا بإصابته جراء إحدى الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنها تطلب توضيحا بشأن ملابسات قتل عدة مدنيين بينهم أحد دبلوماسييها في غزة.

وأضافت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع “إكس”، أن الدبلوماسي، الذي أصيب خلال غارة للجيش الإسرائيلي في غزة، لقي مصرعه متأثرا بجروحه.

وأشارت إلى أن الدبلوماسي الفرنسي لجأ مع أفراد أسرته واثنين من زملائه إلى أحد المنازل التابعة للقنصلية الفرنسية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بالقرب من الحدود المصرية.

#Israël #Territoirespalestiniens | C’est avec beaucoup d’émotion que le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a appris le décès de l’un de ses agents, mort des suites de ses blessures lors d’un bombardement israélien à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. ➡️… pic.twitter.com/FXfmBCttco — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) December 16, 2023

وتابع البيان: “قام الجيش الإسرائيلي بقصف المنزل الذي لجأوا إليه يوم الأربعاء الماضي، ما أدى إلى إصابته ومقتل 10 آخرين، قبل أن يتم إعلان مقتله متأثرا بتلك الإصابة”.

ولفتت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن الدبلوماسي الذي لقي مصرعه كان يقوم بعمله منذ 2002، معبرة عن إدانتها لقصف مبنى سكني يضم الكثير من المدنيين، وتطالب بتوضيح من إسرائيل في أقرب وقت ممكن.

باريس تدعو لوقف إطلاق النار

فرنسيا أيضا، قالت وزيرة الخارجية كاثرين كولونا، إن وقف إطلاق نار في غزة يجب أن يتم بشكل فوري وبأسرع وقت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، على هامش زيارتها لإسرائيل الأحد.

À mon homologue @elicohen, j’ai redit l’attachement de la 🇫🇷 à la sécurité d’#Israël face au terrorisme, l’urgence d’une trêve humanitaire à #Gaza pour la libération des otages et l’accès humanitaire & l’importance de tout faire pour éviter une escalade avec le #Liban. pic.twitter.com/J0EMx3NJjv — Catherine Colonna (@MinColonna) December 17, 2023

وصرحت كولونا، بأن وقف إطلاق نار بشكل فوري يجب أن يتم بأسرع وقت، للتمكن من الإفراج عن الأسرى، والسماح بدخول وتوزيع المساعدات.

وتابعت: “يجب أن نتمكن بعد ذلك إمن الانتقال إلى وقف إطلاق نار إنساني، وبدء حوار سياسي فورا. يجب علينا التفكير فيما بعد الحرب. والحلول السياسية لهذا النزاع”.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن تل أبيب لن تقبل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لأنه سيخدم حركة حماس، وفق زعمه.

وأضاف أنه لا بد من إجبار “حزب الله” على الانسحاب من جنوب لبنان.