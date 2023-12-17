اللواء فايز الدويري: “لو كان لجيوش العرب جنود كالقسام لم تكن لتهزم في حرب 67” (فيديو)

وطن – عبر الخبير العسكري الأردني اللواء فايز الدويري، المحلل العسكري على شاشة قناة الجزيرة، عن استياءه الشديد من هزيمة 3 جيوش عربية في حرب 1967 بسبب ما كشفته حرب غزة من ضعف لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي بدليل فيديوهاته الواردة من جنوده.

وجاء ذلك في سياق تعليق الدويري على فيديو بثته قناة الجزيرة، أظهر جندياً للاحتلال وهو يطلق النار على حفرة ترابية واصفاً ذلك بالجبن والخوف الذي يفوق كل وصف.

وقال فايز الدويري عن جيش الاحتلال بعد انتشار عدة فيديوهات لجنوده وهم في حالة جبن لا مثيل لها: “هذا جيش يترسخ فيه الفشل وسوء إدارة المعركة وعدم وجود قواعد الاشتباك والخوف والذعر والجبن”.

مذيعة الجزيرة تسأل اللواء فايز الدويري عن رأيه في المشاهد المخزية التي عرضها جيش الاحتلال اليوم مقارنة بالمشاهد التي نشرتها كتائب القسام فأجاب: كلما شاهدت فيديو لجيش الاحتلال أشعر بالندم والأسى ليس على جيش الاحتلال ولكن على الجيوش العربية التي هزمت في عام 1967! pic.twitter.com/7hzegmmqUv — شؤون إسلامية (@Shuounislamiya) December 16, 2023

كيف هزمت الجيوش العربية أمام الاحتلال؟!

وأضاف الخبير العسكري اللواء فايز الدويري عن أحد الفيديوهات المتداولة من غزة: “هذا يطلق النار على الأرض يبحث عن فوهة نفق يشاهد حفرة، ثم يطلق قنبلة يدوية بيد مرتعشة ويطلق النار في الحفرة”.

وأردف اللواء الأردني عن قوات الاحتلال الإسرائيلي: “هذا الجيش أشعر بالأسى والمرارة كيف هزم جيوش عربية عام 1967”.

وعن كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس قال الدويري: “أما القسام فأنا أقول ليس مدحاً وإنما كتحليل عسكري أشاهد رجال لديهم كفاءة عالية ومهارة عالية وجرأة وإقدام وتخطيط وتنفيذ محكم”.

وحول تفاوت الإمكانات بين المقاومة والاحتلال وضعف الأخير رغم ذلك أوضح الدويري: “أنا أتحدث عن الجنود لو الجيوش العربية لديها جنود القسام لا يمكن أن تخسر أي حرب”.

واستخدم الدويري كلمة “سحقا” في التعبير عن استيائه من ضعف الجيوش العربية أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يعاني بشدة في مواجهته مع المقاومة الفلسطينية.

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تفاعل واسع مع حديث فايز الدويري

وتفاعل رواد منصات التواصل مع حديث الدويري، وتساءل أحمد حديد عن ذلك: “هنا يأتي السؤال، هل فعلا هُزمنا من قبل، أم كانت صفقات من تحت الطاولة لنفوذ وأموال وسلطة؟”.

وكتب حساب غزة العزة: “في 1967 كانت الجيوش عربية تحمل الوطنية العربية، وهي كحمية الجاهلية الأولى، كانت جيوش كبار قادتها وضباطها ورؤسائها ينعمون بالكبائر كالخمر وغيرها، فأذلهم الله بجيش ذليل”.

وأضاف المغرد: “أما جيش المقاومة فهو جيش قام للجهاد وتحرير القدس، وصدقوا الله وأعدوا العدة وحفظوا القرآن وأحيوا السنة”.

وأكد معتز ناصر ما ذكره حساب غزة العزة قائلاً: “اللي يقرأ مذكرات سعد الدين الشاذلي رحمه الله يعرف أن الجيوش بتاعتنا اتغلبت بسبب ضعف التجهيز والاهمال الشديدين جداً في الجيوش العربية”.

وأردف أن ذلك جاء “بجانب عدم الاهتمام بالجانب العقدي والديني، للاسف القادة العرب في الوقت ده مكنش فاضيين غير للحفلات الساهرة وخلافاتهم مع بعض ومع المعارضة”.