القصة الكاملة لرحلة صبري نخنوخ .. من تاجر خردة إلى أشهر بلطجي في مصر!

وطن- كشفت الناشطة المصرية عائشة السيد، معلومات مفصلة تروي قصة المدعو صبري نخنوخ الذي يصفه الكثيرون بأنه أشهر بلطجي في مصر، وهو يرأس مجلس إدارة شركة فالكون للأمن والحراسة.

وقالت عائشة في ثريد عبر منصة إكس، إن نخنوخ من مواليد 1963، وُلد في حي بولاق، ووالده كان تاجر خردة في منطقة السبتية، وورث هذا المجال عن والده، ومن هنا عرف طريق السلاح.

عذراً فلسطين،احنا كمان محتلين

اتكلمت عنه مرات،لكن مع الوقت التفاصيل بتزيد والصورة بتوضح

فهحكي تاني

(والمرادي بتفاصيل مختلفة ممكن متكونوش سمعتوها) هوضح علاقته بالعرجاني اللي نشرت عنه بالأمس

📌صبري نخنوخ

مستقبل وطن والاستحواذ على فالكون، وتخليص انتخابات عبد الفتاح السيسي

🔻ثريد

👇 pic.twitter.com/7eoTOy2JpF — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 16, 2023

وأضافت أنه سبق أن ألقي القبض عليه وهو صغير وبعدها خروجه قرر تغير مجال عمله.

وذكرت: “كان عنده بيت 5 أدوار في بولاق، فقرر يحوله زي مركز تدريب وقيادة لكل البلطجية ودرب كتير منهم، وبدأ ينزل بهم وسط البلد والهرم ويفرض إتاوات على الناس، واستخدمهم لتخليص المصالح زي الشيكات وبتسقيع الأراضى والعقارات، ومحدش كان قادر يقف أمامه بسبب جبروته وكان زبون في كل الكباريهات”.

كيف دخل صبري نخنوخ عالم السياسة؟

وتحدثت عن دخوله لمعترك السياسة، قائلة: “دخوله السياسة قصة كبيرة بس كان أبرزها لما استدعاه (وزير الداخلية الأسبق) حبيب العادلي للاستعانة به في تسويد بطاقات الانتخابات لصالح اللواء بدر القاضي رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق أمام محمد المسعود، من ولائه راح حبس المنافس في المعرض قبل الانتخابات بيوم والعادلى كافأه بتراخيص سلاح”.

دخوله السياسة قصة كبيرة بس كان ابرزها

ان سيطة لما على وصل لحبيب العادلي

راح استدعاه للاستعانة بيه في تسويد بطاقات الانتخابات لصالح اللواء بدر القاضي، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق

قصاد محمد المسعود

من ولائه راح حبس المنافس في المعرض قبل الانتخابات بيوم

العادلى كافأه بتراخيص سلاح pic.twitter.com/EKkWFttKKj — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 16, 2023

واستكملت: “السيط زاد وبقى هو المسئول الاول عن تأمين الكباريهات والحفلات والفنادق تحت ستار شركة أمن وحراسة فتحها وشركات أخرى، زي شركة كايرو ستار وغيرها كتير.. صيته علي والفلوس جريت في إيده ورجالته بقت في كل محافظات مصر وامتلك كباريهات وله صور كتير مع راقصات وممثلين”.

السيط زاد

وبقى هو المسئول الاول عن تأمين الكباريهات والحفلات والفنادق تحت ستار شركة امن وحراسة فتحها وشركات تنية، زي شركة كايرو ستار وغيرها كتير

وصيته علي والفلوس جريت في ايده ورجالته بقت في كل محافظات مصر

وامتلك كباريهات منهم كمان وصور ياما مع راقصات كتير وممثلين pic.twitter.com/n2E3B1xxnB — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 16, 2023

وقالت عائشة السيد: “الموضوع كان ماشي كويس مع الداخلية لحد ما حصل خلاف مع حبيب العادلي بسبب الأأحداث الكتيرة الي تورط فيها رجالته، ومن ضمنها سوكا الخرشاوي أخطر مسجل فرض سيطرته علي منطقة الشرابية اللي الرائد أشرف طه رئيس مباحث سجن القاهرة للمحبوسين احتياطيا العادلي أجبر نخنوخ يسلمه بنفسه عشان الشوشرة”.

الموضوع كان ماشي كويس مع الداخلية

لحد ما حصل خلاف مع حبيب العادلي بسبب الاحداث الكتيرة الي تورط فيها رجالته، ومن ضمنها سوكا الخرشاوي، أخطر مسجل فرض سيطرته علي منطقة الشرابية

اللي الرائد أشرف طه, رئيس مباحث سجن القاهرة للمحبوسين احتياطيا

العادلي اجبر نخنوخ يسلمه بنفسه عشان الشوشرة pic.twitter.com/iK7frZWWdA — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 16, 2023

وأضافت: “دوره في الانتخابات حسب الصحف ما كتبت كان محددا في عمليه تقفيل اللجان،واقتصر صبيانه على افتعال مشاجرة مع الناخبين، ومن ثم تتدخل قوات الشرطة الموجودة بالقرب من اللجنة لفض المشاجرة، وتشميع اللجنة وإلغاء الانتخابات.. بعد الكلام ده كلمه حبيب العادلي وقاله خليك في بيتك”.

وتابعت: “طبعا كان حاسس إحساسه كان صح.. قامت الثورة وسقط نظام مبارك بس العادلي استخدمه في موقعة الجمل، فاتقبض عليه بتهمة بتهمة حيازة أسلحة والتجارة فيها واقتناء حيوانات بدون ترخيص وتكوين شبكة منافية للآداب، الشرطة قالت إنهم لما دخلوا القصر لقوا أسود ونمور وتعابين وحاجة من أفظع ما يكون ومكنش همه لما اتمسك”.

وذكرت الناشطة المصرية: “الشهود قالوا إنه هو اللي وراء كل حاجة حصلت بأوامر من حبيب العادلي وجمال مبارك، واعترف بصلته بحبيب العادلي وغيره من نظام مبارك.. من كبر دايرة نشاطة وزارة الداخلية مكنتش عارفة تحقق في إيه ولا إيه من كمية الكوارث اللي كان بيعملها، واستمر فيها من محبسه حتى وكان دايما يقول أنا خارج خارج”.

الشهود قالوا انه هوا اللي وراء كل حاجة حصلت باوامر من حبيب العادلي وجمال مبارك

اعترف بصلته بحبيب العادلي وغيره من نظام مبارك

من كبر دايرة نشاطة وزارة الداخلية مكنتش عارفة تحقق في ايه ولا ايه من كمية الكوارث اللي كان بيعملها

واستمر فيها من محبسه حتى وكان دايما يقول منا خارج خارج pic.twitter.com/oG68XRxZmL — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 16, 2023

وتابعت: “قصته مع البلتاجي كبيرة بس نقدر نلخصها في إن البلتاجي كان اكتر حد عارف ببلاويه وقدم كل الملفات عنه وعن كل حاجة عملها وشهد عليه ففضل يزعق في المحكمة واتوعد له هو ومدير البحث الجنائي اسمه العبد ونخنوخ أعلن الحرب عليهم”.

قصته مع البلتاجي كبيرة بس نقدر نلخصها في ان البلتاجي كان اكتر حد عارف ببلاويه وقدم كل الملفات عنه وعن كل حاجة عملها وشهد عليه

ففضل يزعق في المحكمة واتوعدله هوا ومدير البحث الجنائي اسمه العـ.بد

ونخنوخ اعلن الحرب عليهم pic.twitter.com/RsaK71H1M2 — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 16, 2023

وأضافت: “مكنش بيطيق البلتاجي لدرجة إنه في مرة قال لوزير الداخلية محمد إبراهيم بعتله رسالة ابعتلي البلتاجي على برج العقرب، وكان لما بيحب يهدد حد من المعتقلين يهدده بنخنوخ ويقوله هبعتك لنخنوخ.. واعترف بنفسه على قناة cbc”.

مكنش بيطيق البلتاجي لدرجة انه في مرة قال لوزير الداخلية محمد إبراهيم بعتله رسالة

بعتلي البلتاجي على برج العقرب

كان لما بيحب يهــ دد حد من المعتقلين يهــ دده بنخنوخ ويقوله هبعتك لنخنوخ

واعترف بنفسه على قناة cbc، وده اقل من اقل شئ بيشوفه اللي جوة السجون حالياً، pic.twitter.com/0hb9Nmf1ul — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 16, 2023

وكشفت عائشة السيد: “لما نخنوخ حس إنه هيطول قال اقلب الترابيزة وقالك فيها لأخفيها وأنا بدرجة رئيس جمهورية وهفضح الكل.. القضية خدت حجم كبير جدا بتفاصيل أكتر وأكتر”.

لما نخنوخ حس انه هيطول قال اقلب الترابيزة

وقالك فيها لاخفيها وانا بدرجة رئيس جمهورية وهفضح الكل

القضية خدت حجم كبير جدا بتفاصيل اكتر واكتر بس اغلبها لو اتذكر هيضيع المفيد في الموضوع

فهنقول انه حجات كتير ظهرت وقضايا تنية كتير جداً وبلاوي عملها لحد ما جه يوم النطق بالحكم pic.twitter.com/qomLgvHocy — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 16, 2023

وأفادت بأ محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبى، قررت الحكم عليه بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، وكذلك على مساعده محمد عبدالصادق (سوكا الخرشاوي)، متابعة: “كل قرايبه وحبايبه وصبيانه وقفوا في المحكمة وكان رد فعلهم كده، وظهر في فيديو تاني يقول إن الحكم عليا كان مجاملة للبلتاجي”.

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبى، الحكم بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه

ومساعده مساعده محمد عبدالصادق(سوكا الخرشاوي)

وكل قرايبه وحبايبه وصبيانه وقفوا في المحكة وكان رد فعلهم كدة، وظهر في فيديو تاني يقول ان الحكم عليا كان مجاملة للبلتاجي pic.twitter.com/pOEOErVEsa — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 16, 2023

الإفراج عن صبري نخنوخ

وتحدثت عما سمي مهرجان البراءة للجميع في أعقاب قرارات العفو الرئاسي الصادرة عن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، وقد خرج نخنوخ في مايو 2018 بخرج عفو رئاسي صحي.

هنعدي كل الاحداث بقى بعد كدة، حجات كتير اه حصلت لكنها مش هتكون اهم من الجاي

عشان الصورة توضح

فاكرين تريند مهرجان البراءة للجميع اللي انتشر بسبب قرارات العفو الرئاسي اللي السيسي عملها عشان كل الناس اللي ممكن يفيدوه؟

وقد كان

مايو 2018 نخنوخ خرج عفو رئاسي عشان صحته(عفو رئاسي صحي) pic.twitter.com/qDO3Qccm7n — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 16, 2023

وهوب الصحة اللي كانت تعبانة خالص وخد عشانها عفو رئاسي رجعت بقت زي الحديد تاني 😂

ورجعت معاها امبراطورية نخنوخ، وسهرات الليل والكباريهات

بعد العفو الرئاسي خرج قعد اسابيع يروح الكباريهات ويحتفل

تقريبا كان بينقط باحتياطي النقد الدولي🤣

شايف الفلوس يامواطن(الحمد لله على الحلال)

نكمل pic.twitter.com/GiP8k17i1Q — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 16, 2023

ثروة صبري نخنوخ

وتناولت تضخم ثروة صبري نخنوخ، قائلة: “الثروة فجاة بقت أضحم، ثروته وصلت لمليارات يمكن أبرزهم: قصر في كينج مريوط وفيلا في بحيرة مريوط وفيلا في الساحل وفيلا وفيلا في شرم الشيخ وواحدة في بورتو السخنة وأكتر من 50 شاليه وأراضي لا حصر لها في الإسكندرية ومحافظات أخر ى كتير وأسطول سيارات من كل الماركات وتوكيلات سيارات”.

الثروة فجاة بقت اضحم

ثروته وصلت لمليارات يمكن ابرزهم: قصر في كينج مريوط وفيلا في بحيرة مريوط وفيلا في الساحل وفيلا وفيلا في شرم الشيخ وواحدة في بورتو السخنة واكتر من 50 شاليه واراضي لاحصر لها في اسكندرية ومحافظات تنية كتير واسطول سيارات من كل الماركات وتوكيلات سيارات pic.twitter.com/P02aNqT2aO — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 16, 2023

وتابعت: “الدولة احتضنته.. المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية أعطته درع الرجولة والشهامة والشجاعة والإقدام.. يعني تحوُّل بنسبة 180 درجة.. ده غير تكريمات أخرى، ده غير الاستثمارات اللي زادت والشركات اللي افتتحها بس كل ده كان ليه سبب وخطة من الدولة بمزاج”.

الدولة احتضنته

تخيل كدة ان المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية ادته درع الرجولة والشهامة والشجاعة والاقدام

تخيل كدة ال180 درجة تحول

ده غير تكريمات كتير تنية، ده غير الاستثمارات اللي عليت، ده غير الشركات اللي افتتحها

بس كل ده كان ليه سبب وخطة من الدولة بمزاج pic.twitter.com/WOwuHl41mu — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 16, 2023

وتناولت السيد، علاقته بقائد المليشيات إبراهيم العرجاني المعروف شيخ مشايخ سيناء قائلة: “لحد فترة ما نخنوخ بدأ يزود علاقاته اكتر مع مسؤولين كتير ومنهم العرجاني.. مرة يجامله في فرح، مرة يعزيه في أخوه، مرات يعزمه في القصر بتاعه، كل ده للسبب اللي نخنوخ متخصص فيه وهو البلطجة.. نخنوخ ورّدله بلطجية تخدمه في المحافظات بعد ما العرجاني اتمكن من سيناء بالميليشيات”.

لحد فترة ما نخنوخ ابتدي يزود علاقاته اكتر مع مسؤولين كتير ومنهم العرجاني

مرة يجامله في فرح، مرة يعزيه في اخوه

مرات يعزمه في القصر بتاعه

كل ده للسبب اللي نخنوخ متخصص فيه، البلطجية

نخنوخ وردله بلطجية تخدمه في المحافظات بعد ما العرجاني اتمكن من سيناء بالميليشيات

لسة مفهمتش؟

طيب كمل pic.twitter.com/Ts6ABuZiWU — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 16, 2023

وتابعت: “فاكرين الكلام اللي قولته عن دور نخنوخ في الانتخابات زمان؟.. قبل انتخابات السيسي، العرجاني شدد على سيطرته على سيناء، وطبعا معروف علاقة العرجاني بمستقبل وطن وتحكمه في حاجات كتير منه.. مستقبل وطن لازمله بلطجية.. هيجيبهم منين؟ مفيش غير نخنوخ”.

نربط بقى المواضيع ببعض

فاكرين الكلام اللي قولته فوق عن دور نخنوخ في الانتخابات زمان؟

قبل انتخابات السيسي

العرجاني شدد على سيطرته على سيناء

وطبعا معروف علاقة العرجاني بمستقبل وطن وتحكمه في حجات كتير منه، وذكرت ده في ثريد امبارح

مستقبل وطن لازمله بلطجية

هيجيبهم منين؟

مفيش غير نخنوخ pic.twitter.com/B8UvXNU3Gy — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 16, 2023

وقالت: “بدأ دور نخنوخ ويرجع لأيام شقاوة الانتخابات تاني، وعلى نفس النهج بتاع حبيب العادلي، وبنفس طريقة مبايعات ميليشيات العرجاني.. العرجاني يطلع نخنوخ ويبايع بطريقته للسيسي ضد الطنطاوي.. الخطوة الاولى امنع طنطاوي بكل الطرق، مفيش وقت خلاص”.

ويبتدي دور نخنوخ ويرجع لايام شقاوة الانتخابات تاني

وعلى نفس النهج بتاع حبيب العادلي

وبنفس طريقة مبايعات ميليشيات العرجاني اللي عرضتها امبارح في ثريد العرجاني يطلع نخنوخ ويبايع بطريقته للسيسي ضد طنطاوي

الخطوة الاولى امنع طنطاوي بكل الطرق

مفيش وقت خلاص pic.twitter.com/T2R9H0v26W — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 16, 2023

وتابعت: “لسه اهو معداش كام شهر والمشاهد في الذاكرة وربك يشهد والناس تشهد ومئات الفيديوهات على كل مواقع التواصل الإجتماعي تشهد.. بلطجية مستقبل وطن اللي نخنوخ حط معاهم رجالته في كل مكاتب الشهر العقاري في مصر كلها.. اكتب بس كلمة الشهر العقاري على تويتر هتلاقي مئات الفيديوهات”.

ولسة اهو معداش كام شهر والمشاهد في الذاكرة

وربك يشهد

والناس تشهد

ومئات الفيديوهات على كل مواقع التواصل الإجتماعي تشهد

بلطجة مستقبل وطن اللي نخنوخ حط معاهم رجالته في كل مكاتب الشهر العقاري في مصر كلها

اكتب بس كلمة الشهر العقاري على تويتر هتلاقي مئات الفيديوهات

والفيديو ده ولا حاجة pic.twitter.com/CpYvdWwjji — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 16, 2023

وزادت بالقول: “الطبخة زي الفل، بس النظام حس إن الموضوع شكله مش لطيف، ما هو مش معقولة الناس هتفضل تقول بلطجية كده.. عمل خدعة حلوة، قالوله اتفضل فالكون على طبق من دهب بـ 3 ملايين جنيه بس، مقابل تسديد 120 مليون ديون عليها، وأعلن عن تأمينه احتفالات دعم السيسي.. كنز كبير لنخنوخ، كل القطاعات بقت تحت إيده”.

الطبخة زي الفل

بس النظام حس ان الموضوع شكله مش لطيف،ماهو مش معقولة الناس هتفضل تقول بلطجية كدة

راح عملك خدعة حلوة،قالوله اتفضل فالكون على طبق من دهب ب3مليون جنيه بس، مقابل تسديد 120 مليون ديون عليها

واعلن عن تامينه احتفالات دعم السيسي

كنز كبير لنخنوخ، كل القطاعات بقت تحت ايده pic.twitter.com/ANmk92XkTt — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 16, 2023