نانسي عجرم رقصت على مجازر غزة وتعتذر عن حفلها بميدل بيست لوفاة الشيخ نواف

وطن – هاجم رواد منصات التواصل الاجتماعي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد قرارها الاعتذار عن المشاركة في مهرجان “ميدل بيست” بعدما كان لها حفل مقرر به، السبت 16 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وتعرضت نانسي عجرم لانتقادات لاذعة بعدما رقصت على مجازر غزة لأسابيع طويلة دون أن يهتز لها ضمير، ثم قررت التملق لأمير الكويت الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح وإيقاف حفلها الغنائي، أو الالتزام بأوامر وردتها من هيئة الترفيه بالخروج بهذا الاعتذار.

وتأتي الخطوة ضمن توجه سعودي من نظام ولي العهد محمد بن سلمان وفق متابعين لا يقل وقاحة عن موقف نانسي عجرم، حيث تم تأجيل فاعليات موسم الرياض وحفلة “ليلة البرنس والعمالقة” المقررة في 22 كانون الأول/ديسمبر، حزناً على أمير الكويت بينما كانت حفلات الرقص والغناء تشعل الرياض وأهالي غزة يبادون على يد الاحتلال الغاشم.

نانسي عجرم تتملق للكويت وتتجاهل غزة!

وبحسب متابعين ينسجم موقف الفنانين المشاركين في تدمير الأجيال العربية والسعودية مثل نانسي عجرم، مع سياسات المملكة في إشغال الشعوب بكل شيء إلا القضايا المصيرية مثل قضية فلسطين وغيرها من القضايا العربية التي تشغل العالم حالياً.

وفيما كان أبناء غزة يموتون بنيران القصف الوحشي الإسرائيلي ومن ينجو منهم يموت جوعاً بحصار خانق على مرأى ومسمع العالم، كانت نانسي عجرم ترقص برعاية ولي العهد محمد بن سلمان، إلى جانب محمد عبد العزيز التركي في ما يسمى مهرجان البحر الأحمر بداية شهر كانون الأول/ديسمبر 2023.

وهاجم رواد منصات التواصل بشكل لاذع نانسي عجرم ووصفوها “بالرخيصة” وهي وفق متابعين “أقل ما يمكن أن يقال بحقها” حيث علقت نوران عبر منصة إكس: “تفو عليكي والله انسانة رخيصة”.

تفو عليكي والله انسانة رخيصة

نزلت ستوري فارغة زيها اول اسبوع وبعدها الرقص والهرج والمرج في مهرجانات الرياض الله ينور لكن عند وفاة امير الكويت لا عيب ازاي ميصحش قد ايه مجتمع واطي وحقير الله يلعنكم ويحشركم سوا https://t.co/leJfCTlx3j — نوران🇵🇸 (@Nourrr21_) December 16, 2023

وأضافت نوران عن موقف المغنية اللبنانية من الجرائم في غزة: “نزلت ستوري فارغة زيها أول أسبوع وبعدها الرقص والهرج والمرج في مهرجانات الرياض الله ينور لكن عند وفاة أمير الكويت لا عيب ازاي ميصحش”.

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وسط فني “حقير”

وعلقت المتابعة على الوسط الفني الذي ترعاه السعودية وتقيم له الحفلات والمهرجانات مستنكرة ما يقوم به من انحطاط في ظل تناسي الجرائم اليومية في غزة: “قد ايه مجتمع واطي وحقير الله يلعنكم ويحشركم سوا”.

نانسي بس بتعرف تغني يا حبيبي يا جنوب والجنوب كل يوم يقصف ما فكرت تلغي حفلة وحدة احترام لشهداء بلدها…هي بتعرف بوجود شخص اسمه نواف الاحمد ولا بس مع الترند؟ — ًً (@HadL179) December 16, 2023

وعلقت هديل: “نانسي بس بتعرف تغني يا حبيبي يا جنوب والجنوب كل يوم يقصف ما فكرت تلغي حفلة وحدة احترام لشهداء بلدها…هي بتعرف بوجود شخص اسمه نواف الاحمد ولا بس مع الترند؟”.

وماقدرت تعتذر بسبب فلسطين — sara333 (@sara33314458305) December 16, 2023

لكن تعليق سارة كشف المستور في أن السعودية هي من تقود مواقف الفنانين وتسمح لهم بالتضامن أو توجههم لتجاهل ذلك: “وما قدرت تعتذر بسبب فلسطين” في إشارة إلى أن الرياض ربما ضغطت عليها لأجل عدم القيام بأي خطوة من شأنها استنكار جرائم الحرب في غزة.

وكان محمد عبدالعزيز التركي قد ظهر مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والممثلة الأمريكية شارون ستون، في مقطع استفز الملايين بتزامنه مع الحرب الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة.