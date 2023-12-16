مصحف وكرسي الشيخ نواف بالمسجد الأقرب لقلبه وحديث مؤثر لإمامه (فيديو)

وطن – تداول كويتيون على مواقع التواصل صورة تظهر جانباً إنسانياً وروحانياً من حياة أميرهم الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث اعتاد أن يقرأ القرآن الكريم في “مسجد بلال بن رباح” الذي كان يصلي فيه دائما.

وتوفي الشيخ نوَّاف الأحمد في الكويت، السبت 16 ديسمبر 2023، وأعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير البلاد عن عمر ناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض، وذلك بعد ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات من توليه السلطة في البلاد.

مصحف وكرسى الشيخ نواف

وتحت عنوان «مصحف وكرسى الشيخ نواف الأحمد الصباح رحمة الله عليه بمسجد بلال بن رباح»، تداول النشطاء صورة يظهر فيها كرسي أحمر بسيطاً، ومصحفاً داخل المسجد، ما يعكس روح البساطة والزهد التي كان يتمتع بها الأمير الراحل.

ويعد مسجد بلال بن رباح في الكويت الذي يقع في منطقة الصديق بمحافظة حولي من أشهر المساجد في الكويت.

ولاقت هذه الصورة الكثير من الإعجابات على منصات التواصل الاجتماعي، السبت، فيما لم تبارح التعليقات الثناء على الأمير الراحل والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

“واحد من الشعب”

وعلق أحد الكويتيين في تقرير مصور لصحيفة “القبس الكويتية” أن جلسة الأمير في آخر صف للمصلين يشير إلى أنه واحد من الشعب.

وقال محمد العتيبي إمام مسجد بلال بن أبي رباح عن شعوره لدى إمامته برئيس دولة الكويت أنه كان يشعر برهبة كان في البداية.

ولكنه فيما بعد عندما لمس مدى التواضع والخلق الرفيع والرحمة والإلفة التي يتسم بهما وشعر بأنه واحد من الشعب -رحمه الله -.

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وأظهر تقرير القبس مشهد للأمير الراحل وهو يمشي داخل المسجد، ويقبل رؤوس الأطفال، وحول ذلك قال العتيبي أن هذا المشهد كان مألوفا كل يوم جمعة وشاهده بعينه.

وروى أن الأمير الراحل كان يمنع حاشيته من الحراس عندما كانوا يحاولون إبعاد الأطفال عنه وكان يقترب منهم ويلتقط معهم صور سيلفي. وكذلك مع الوافدين أحياناً، ولم يكن يفرق بينهم وبين المواطنين، واستدرك أن الأمير امتاز بتواضع فذ ورائع.

وقال آخر إن الأمير نواف كان حريصاً على التواجد في صلاة الجمعة والفجر وكل الصلوات.

أمير العفو

وكانت وكالة “فرانس برس” العالمية قد ألقت الضوء، السبت، على مسيرة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. ونقلت عن باحث تاريخي كويتي وصفه له بـ«أمير العفو».

وجاء في تقرير الوكالة الذي تداولته وسائل إعلام كويتية إن «الشيخ نواف الذي كان يحظى بتأييد الأسرة بفضل صورته كسياسي متواضع يعمل بعيدًا عن الأضواء، وليًا للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي في سبتمبر من ذلك العام عن 91 عامًا».