كيف وضعت وفاة أمير الكويت ولي العهد ومستشاره تركي آل الشيخ في أزمة كبيرة؟

وطن – هاجم نشطاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومستشاره رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، عقب قرار السعودية تأجيل فاعليات موسم الرياض وحفل “ليلة البرنس” بسبب وفاة أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، وهي ذات الفاعليات التي رفضت تأجيلها بسبب مأساة غزة بل وهاجم آل الشيخ من طالبه بذلك.

واعتبر الرواد أن إعلان السعودية هذا يفضح نظامها المنافق الذي يتجاهل مأساة أبناء غزة ويقيم الاحتفالات والمهرجانات والفعاليات من (موسم الرياض وميدل بيست ومهرجان البحر الأحمر) دون أدنى خجل أو استحياء، ليتضح على خلاف مزاعم وتبريرات تركي آل الشيخ ـ والمطبلين له ـ أنه يمكن إيقاف هذه الفاعليات وتأجيلها.. ولكن ليس لأجل غزة!

وجاء في بيان نشرته وسائل إعلام سعودية مثل شركة “روتانا” الراعية لتلك الاحتفالات: “تأجيل حفل ليلة البرنس والعمالقة نظراً لوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح”.

خطوة سعودية تكشف نفاق محمد بن سلمان

وأكد البيان أنه “تم تأجيل حفل ليلة البرنس والعمالقة الذي كان مقرراً بتاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر من الشهر الجاري وسيتم تحديد الموعد المناسب لاحقاً”.

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل غاضب وساخر من تلك الخطوة مؤكدين أن سلطات المملكة “تفضح نفسها بنفسها” حسب وصفهم، من خلال هذه الإعلانات التي تشير إلى تملق علني واضح لدولة الكويت مع تجاهل مأساة غزة طيلة الفترة الماضية.

وكتبت ماريان: “نفاق واضح وصريح، تركي ال الشيخ اجل احد حفلات موسم الرياض عشان وفاة أمير الكويت، بس منذ ٧٠ يوم يستشهد الالاف في غزة ولم يكترث حتى ولا قام بدعم ماك وغيره دماء اطفال غزة ولعنات الرب ستلاحقكم!”.

وغرد الناشط السعودي في حزب التجمع الوطني عمر بن عبدالعزيز عن ذلك القرار ساخرا: “تركي ال الشيخ يسمح بتأجيل حفلات موسم الرياض بسبب وفاة أمير الكويت… طيب العقود والاتفاقيات والتذاكر ونهضة وطنا واقتصادنا اللي محسودين عليه! طيب حرب ٦٧ ياتوتو .. سبحان ربي كيف يفضحهم ويهينهم بكل شاردة وواردة”.

“الدم الفلسطيني لا يهم آل سعود”

وعلق عمر: “تركي آل شيخ يوافق على تأجل حفلات موسم الرياض بسبب وفاة أمير الكويت- طلع بنفع تتأجل الحفلات، بس الدم الفلسطيني هو اللي طلع مش مُهم بالنسبة إلهم”.

وفضح المغرد “ليو” أكاذيب وحجج المتملقين للنظام السعودي من الذباب الإلكتروني متسائلاً: “وين العقود والشركات الي متعاقدين معها وعشانها مش قادرين تأجلوا الحفلات عشان غزة؟”.

وغرد حساب آخر يدعى “قصى كفاح”: “أكثر من ١٨ ألف مسلم قتلوا في غزة و لم تحركوا شيئًا وفاة أمير أجّلتم الحفلات جعل الله الشهداء بإذن الله خصماءكم يوم الحساب”.