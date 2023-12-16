تشييع جثمان مصور الجزيرة سامر أبو دقة في خانيونس بحضور وائل الدحدوح المصاب (شاهد)

وطن- شيّعت جموع من الفلسطينيين، جثمان مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة، الذي استشهد جراء قصف إسرائيلي استهدفه رفقة زميله المراسل الشهير وائل الدحدوح الذي أصيب في هذا الاستهداف الذي وقع قرب مدرسة فرحانة التي تؤوي أعدادا من النازحين.

وأظهرت لقطات بثتها قناة الجزيرة، مشاركة أعداد كبيرة من الفلسطينيين في مراسم تشييع جثمان سامر أبو دقة، في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما شيعت جثامين ثلاثة من رجال الدفاع المدني، الذين استشهدوا أثناء محاولتهم إنقاذ سامر أبو دقة، بعدما تُرك ينزف لساعات طويلة ومنع جيش الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إليه.

استشهاد سامر أبو دقة وإصابة وائل الدحدوح

واستشهد أبو دقة، خلال تغطيته للقصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وظل الشهيد نحو 6 ساعات بعد إصابته ملقى على الأرض ينزف ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه إثر إصابته بجراح جراء شظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

كما أصيب في ذلك الهجوم وائل الدحدوح خلال التغطية لقصف إسرائيلي على المدرسة.

الجزيرة تدين اغتيال شهيدها

وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية بأشد العبارات اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي أبو دقة، وقالت في بيان، إن قوات الاحتلال عرقلت وصول فرق إسعاف أبو دقة وتركته ينزف لأكثر من 5 ساعات بعد إصابته.

وحمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء ومسؤولية الاستهداف الممنهج للعاملين مع الجزيرة وعائلاتهم.

كما تقدمت في بيانها بخالص العزاء وعظيم المواساة لعائلة أبو دقة، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن الصحفيين والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراء لمحاسبة الاحتلال.

وأبو دقة أب لـ3 أولاد وبنت، من مواليد عام 1978، وهو من سكان بلدة عبسان الكبيرة قرب خان يونس، وقد التحق بالجزيرة في يونيو/حزيران 2004 حيث عمل فيها مصورًا وفني مونتاج.