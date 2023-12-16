تشييع جثمان مصور الجزيرة سامر أبو دقة في خانيونس بحضور وائل الدحدوح المصاب (شاهد)

وطن- شيّعت جموع من الفلسطينيين، جثمان مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة، الذي استشهد جراء قصف إسرائيلي استهدفه رفقة زميله المراسل الشهير وائل الدحدوح الذي أصيب في هذا الاستهداف الذي وقع قرب مدرسة فرحانة التي تؤوي أعدادا من النازحين.
وأظهرت لقطات بثتها قناة الجزيرة، مشاركة أعداد كبيرة من الفلسطينيين في مراسم تشييع جثمان سامر أبو دقة، في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
مراسم تشييع جثمان الزميل #سامر_أبو_دقة مصور قناة #الجزيرة في #غزة الذي ارتقى شهيدا بعد استهدافه بمسيرة إسرائيلية في مدينة #خانيونس #حماس36 #وائل_الدحدوح #الاتحاد_الاهلي_المصري #الشجاعيه #BoycottPiersMorgan #فصل_طلاب_التطبيقيه #ابو_عبيده #باب_المندب #وايل_الدحدوح… pic.twitter.com/MPcsI8okch
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 16, 2023
كما شيعت جثامين ثلاثة من رجال الدفاع المدني، الذين استشهدوا أثناء محاولتهم إنقاذ سامر أبو دقة، بعدما تُرك ينزف لساعات طويلة ومنع جيش الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إليه.
تشييع جثامين #شهداء الدفاع المدني الذين ارتقوا خلال محاولتهم إنقاذ المصور الصحفي الشهيد #سامر_أبو_دقة#حماس36 #وائل_الدحدوح #الاتحاد_الاهلي_المصري #الشجاعيه #BoycottPiersMorgan #فصل_طلاب_التطبيقيه #ابو_عبيده #باب_المندب #وايل_الدحدوح #افتحي_المعبر_يامصر pic.twitter.com/hggFL9Qlb0
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 16, 2023
استشهاد سامر أبو دقة وإصابة وائل الدحدوح
واستشهد أبو دقة، خلال تغطيته للقصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وظل الشهيد نحو 6 ساعات بعد إصابته ملقى على الأرض ينزف ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه إثر إصابته بجراح جراء شظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.
كما أصيب في ذلك الهجوم وائل الدحدوح خلال التغطية لقصف إسرائيلي على المدرسة.
إصابة مراسل #قناة_الجزيرة الزميل الصحفي #وائل_الدحدوح برصاصة في يده وسط #خانيونس #جنين #الشجاعيه #صهاينه_العرب #لواء_جولاني #حماس #يحيى_السنوار #ابو_عبيده #غزة #سمعتوا_الخبر #طوفان_الاقصى pic.twitter.com/OgXrknSGRR
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 15, 2023
الجزيرة تدين اغتيال شهيدها
وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية بأشد العبارات اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي أبو دقة، وقالت في بيان، إن قوات الاحتلال عرقلت وصول فرق إسعاف أبو دقة وتركته ينزف لأكثر من 5 ساعات بعد إصابته.
وحمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء ومسؤولية الاستهداف الممنهج للعاملين مع الجزيرة وعائلاتهم.
كما تقدمت في بيانها بخالص العزاء وعظيم المواساة لعائلة أبو دقة، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن الصحفيين والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراء لمحاسبة الاحتلال.
وأبو دقة أب لـ3 أولاد وبنت، من مواليد عام 1978، وهو من سكان بلدة عبسان الكبيرة قرب خان يونس، وقد التحق بالجزيرة في يونيو/حزيران 2004 حيث عمل فيها مصورًا وفني مونتاج.